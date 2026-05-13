Забудьте про iPhone 17 и Galaxy S26: эксперты посоветовали смартфон Android на 2026 год (фото)

Компания Google готовится выпустить смартфон Pixel 11, который составит конкуренцию флагманским устройствам от Apple и Samsung.

Ожидается, что линейка Google Pixel 11 официально выйдет в августе 2026 года, однако в сеть уже просочились первые детали о смартфонах. Учитывая это, эксперты портала PhoneArena назвали 6 функций Pixel 11, которые затмят iPhone 17 и Galaxy S26.

Дисплей

Рендер Pixel 11

Утечки указывают на то, что Pixel 11 получит усовершенствованный OLED-дисплей M16, который значительно ярче и энергоэффективнее, чем предыдущие версии. Разница должна быть особенно заметной на фоне Galaxy S26 и iPhone 17, оснащенных экраном M14.

OLED-панель M16 обещает лучшую читабельность на улице, улучшенную передачу цветов, а также экономию заряда аккумулятора.

Чип

Pixel 11, похоже, будет работать на 2-нм процессоре Tensor G6 от Google, разработанном под функции искусственного интеллекта (ИИ). По словам экспертов, этот чип должен улучшить производительность смартфона по всем параметрам.

Также сообщается, что Google объединит его с чипом Titan M3 для обеспечения безопасности на аппаратном уровне. Кроме того, Pixel 11 может иметь улучшенную связь благодаря переходу на модем MediaTek M90.

Pixel Glow

Линейка Pixel 11 должна получить новую функцию под названием Pixel Glow. Речь идет о светодиодной системе уведомлений, при которой панель Pixel меняет цвет. По слухам, это будут восемь разных цветов.

Рендер Google Pixel 11 Pro

Утечки указывают на то, что разные цвета будут представлять различные типы уведомлений. Эксперты также предполагают, что эта функция будет предлагать индивидуальные настройки и интеграцию с ИИ.

Камера

Сообщается, что базовый Pixel 11 и Pixel 11 Pro Fold могут иметь новый сенсор под кодовым названием chemosh с разрешением 50 МП. В свою очередь Pixel 11 Pro и Pro XL могут получить два новых сенсора. Более ранние слухи также свидетельствуют, что Pixel 11 Pro XL будет оснащен телеобъективом на 64 МБ.

Дизайн

Рендер Pixel 11 Pro

Хотя обнародованные рендеры Pixel 11 не демонстрируют существенных изменений в дизайне, утечки указывают на то, что смартфоны могут получить более тонкие рамки, что придаст им более современный вид. Кроме того, на рендерах можно заметить, что горизонтальная панель камеры стала полностью черной.

Операционная система

Ожидается, что Pixel 11 выйдет на ОС Android 17, которая использует Gemini Intelligence. Среди новых интересных функций — возможность создавать собственные виджеты для главного экрана с помощью ИИ, описав свои желания.

По данным инсайдеров, виджеты будут создаваться с помощью Material Expressive, но они могут быть достаточно персонализированными и функциональными.

