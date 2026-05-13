Забудьте про iPhone 17 та Galaxy S26: експерти порадили смартфон Android на 2026 рік (фото)

Компанія Google готується випустити смартфон Pixel 11, що складе конкуренцію флагманським пристроям від Apple та Samsung.

Очікується, що лінійка Google Pixel 11 офіційно вийде у серпні 2026 року, проте в мережу вже просочилися перші деталі про смартфони. З огляду на це, експерти порталу PhoneArena назвали 6 функцій Pixel 11, які затьмарять iPhone 17 та Galaxy S26.

Дисплей

Рендер Pixel 11 Фото: Android Headlines

Витоки вказують на те, що Pixel 11 отримає удосконалений OLED-дисплей M16, який є значно яскравішим та енергоефективнішим, ніж попередні версії. Різниця має бути особливо помітною на тлі Galaxy S26 та iPhone 17, оснащених екраном M14.

OLED-панель M16 обіцяє кращу читабельність на вулиці, покращену передачу кольорів, а також економію заряду акумулятора.

Чип

Pixel 11, схоже, працюватиме на 2-нм процесорі Tensor G6 від Google, розробленому під функції штучного інтелекту (ШІ). За словами експертів, цей чип має покращити продуктивність смартфона за всіма параметрами.

Також повідомляється, що Google поєднає його з чипом Titan M3 для забезпечення безпеки на апаратному рівні. Окрім того, Pixel 11 може мати покращений зв'язок завдяки переходу на модем MediaTek M90.

Pixel Glow

Лінійка Pixel 11 має отримати нову функцію під назвою Pixel Glow. Йдеться про світлодіодну систему сповіщень, при якій панель Pixel змінює колір. За чутками, це будуть вісім різних кольорів.

Рендер Google Pixel 11 Pro Фото: Android Headlines

Витоки вказують на те, що різні кольори представлятимуть різні типи сповіщень. Експерти також припускають, що ця функція пропонуватиме індивідуальні налаштування та інтеграцію зі ШІ.

Камера

Повідомляється, що базовий Pixel 11 та Pixel 11 Pro Fold можуть мати новий сенсор під кодовою назвою chemosh з роздільною здатністю 50 МП. Своєю чергою Pixel 11 Pro та Pro XL можуть отримати два нових сенсори. Більш ранні чутки також свідчать, що Pixel 11 Pro XL буде оснащений телеоб'єктивом на 64 МБ.

Дизайн

Рендер Pixel 11 Pro Фото: Android Headlines

Хоча оприлюднені рендери Pixel 11 не демонструють суттєвих змін у дизайні, витоки вказують на те, що смартфони можуть отримати тонші рамки, що надасть їм сучаснішого вигляду. Окрім того, на рендерах можна помітити, що горизонтальна панель камери стала повністю чорною.

Операційна система

Очікується, що Pixel 11 вийде на ОС Android 17, яка використовує Gemini Intelligence. Серед нових цікавих функцій — можливість створювати власні віджети для головного екрана за допомогою ШІ, описавши свої бажання.

За даними інсайдерів, віджети створюватимуться за допомогою Material Expressive, але вони можуть бути досить персоналізованими та функціональними.

