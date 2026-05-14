Ігровий смартфон iQOO 15T здивує потужним акумулятором і дисплеєм 144 Гц: дата анонса вже в мережі

Стала відома дата презентації iQOO 15T і ключові характеристики смартфона.

У мережі вже кілька тижнів циркулює інформація про можливі технічні характеристики ігрового смартфона iQOO 15T, але тепер з'явилися дані з офіційного джерела. Також стала відома дата презентації пристрою. Чекати залишилося недовго, пише gsmarena.

Компанія iQOO оголосила про те, що ігровий смартфон iQOO 15T буде офіційно представлений у Китаї 20 травня. Також виробник опублікував короткий відеоролик, що показує новинку.

Раніше в мережу просочилася інформація про ймовірний чипсет смартфона iQOO 15T, але тепер вона офіційно підтверджена. Виробник заявив, що iQOO 15T має чипсет MediaTek Dimensity 9500 Monster Edition. Він відрізнятиметься від стандартної версії Dimensity 9500 ексклюзивними оптимізаціями та поліпшеною стабільністю частоти кадрів завдяки ігровому чипу iQOO Q3.

Компанія iQOO також підтвердила, що смартфон iQOO 15T матиме 6,83-дюймовий екран з роздільною здатністю 2K і частотою оновлення 144 Гц. Фото: gsmarena.com

Інсайдери стверджують, що смартфон буде оснащений основною камерою на 200 Мп, до якої додасться додаткова камера на 50 Мп. Передбачається, що пристрій матиме батарею ємністю 8000 мАг із дротовою зарядкою потужністю 100 Вт.

За чутками, що циркулюють у мережі, корпус смартфона буде відносно тонким — 8,25 мм, а маса телефону становитиме приблизно 216 грамів. Передбачається, що смартфон iQOO 15T отримає Android 16 з оболонкою OriginOS 6.

