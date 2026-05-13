Xiaomi 17 Max з АКБ на 8000 мАг показали в мережі до анонсу: головні характеристики (фото)

Новий смартфон Xiaomi 17 Max надійде в продаж наприкінці травня 2026 року. Він матиме найпотужнішу батарею з коли-небудь вбудованих у смартфони Xiaomi.

Компанія Xiaomi офіційно підтвердила, що новий смартфон Xiaomi 17 Max надійде в продаж наприкінці травня. Також було представлено деяку інформацію про характеристики пристрою, зокрема про його поліпшення і дизайн. Смартфон значною мірою спрямований на те, щоб користувачі отримали преміальній досвід досвіду використання великого екрану, а також отримали задоволення від збільшеного терміну автономної роботи, поліпшень камери і загальної продуктивності в порівнянні зі стандартним Xiaomi 17, пише Gizmochina.

Смартфон Xiaomi 17 Max має 6,9-дюймовий екран з вузькими рамками і дизайном, схожим на серію Xiaomi 15. Офіційні зображення показують закруглений модуль камери, плавно інтегрований у задню панель.

У складі смартфона будуть використані преміальні матеріали, такі як кераміка в деяких версіях. У Xiaomi повідомили, що Xiaomi 17 Max матиме чорний, синій і білий колір.

Лу Вейбін, президент Xiaomi Group, описав Xiaomi 17 Max як "повністю поліпшену" версію стандартного Xiaomi 17, а не просто збільшений смартфон.

Xiaomi 17 Max матиме 1,5K LTPO-дисплей з частотою оновлення 120 Гц і симетричними подвійними динаміками. Він матиме поліпшену водостійкість і ультразвуковий сканер відбитків пальців, вбудований в екран.

Ємність батареї Xiaomi 17 Max становитиме 8000 мАг. Це найпотужніша батарея з коли-небудь вбудованих у смартфони Xiaomi. Телефон можна заряджати за допомогою дротової швидкої зарядки потужністю 100 Вт, а також бездротової зарядки потужністю 50 Вт.

Камера Xiaomi 17 Max отримає значні поліпшення, включно з основним 200-мегапіксельним сенсором Samsung ISOCELL HP-серії в парі з 50-мегапіксельною надширококутною камерою і 50-мегапіксельним перископічним телеоб'єктивом з 3-кратним оптичним зумом.

Xiaomi 17 Max працюватиме завдяки процесору Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Телефон оснащений оперативною пам'яттю LPDDR5X і вбудованою пам'яттю UFS 4.1.

