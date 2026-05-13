Xiaomi 17 Max с АКБ на 8000 мАч показали в сети до анонса: главные характеристики (фото)

Новый смартфон Xiaomi 17 Max поступит в продажу в конце мая 2026 года. Он будет иметь самую мощную батарею из когда-либо встроенных в смартфоны Xiaomi.

Компания Xiaomi официально подтвердила, что новый смартфон Xiaomi 17 Max поступит в продажу в конце мая. Также была представлена некоторая информация о характеристиках устройства, в частности о его улучшениях и дизайне. Смартфон в значительной степени направлен на то, чтобы пользователи получили премиальной опыт опыта использования большого экрана, а также получили удовольствие от увеличенного срока автономной работы, улучшений камеры и общей производительности по сравнению со стандартным Xiaomi 17, пишет Gizmochina.

Смартфон Xiaomi 17 Max имеет 6,9-дюймовый экран с узкими рамками и дизайном, похожим на серию Xiaomi 15. Официальные изображения показывают закругленный модуль камеры, плавно интегрированный в заднюю панель.

Фото: Xiaomi

В составе смартфона будут использованы премиальные материалы, такие как керамика в некоторых версиях. В Xiaomi сообщили, что Xiaomi 17 Max будет иметь черный синий и белый цвет.

Лу Вэйбин, президент Xiaomi Group, описал Xiaomi 17 Max как "полностью улучшенную" версию стандартного Xiaomi 17, а не просто увеличенный смартфон.

Xiaomi 17 Max будет иметь 1,5K LTPO-дисплей с частотой обновления 120 Гц и симметричными двойными динамиками. Он будет обладать улучшенной водостойкостью и ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, встроенным в экран.

Фото: Xiaomi

Емкость батареи Xiaomi 17 Max будет составлять 8000 мАч. Это самая мощная батарея из когда-либо встроенных в смартфоны Xiaomi. Телефон можно заряжать с помощью проводной быстрой зарядки мощностью 100 Вт, а также беспроводной зарядки мощностью 50 Вт.

Камера Xiaomi 17 Max получит значительные улучшения, включая основной 200-мегапиксельный сенсор Samsung ISOCELL HP-серии в паре с 50-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой и 50-мегапиксельным перископическим телеобъективом с 3-кратным оптическим зумом.

Xiaomi 17 Max будет работать благодаря процессору Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5. Телефон оснащен оперативной памятью LPDDR5X и встроенной памятью UFS 4.1.

