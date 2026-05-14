Золотий телефон Трампа T1 нарешті надійшов у продаж: що про нього відомо (фото)

Компанія Trump Mobile повідомила, що її смартфон T1 почнуть постачати клієнтам, які оформили попереднє замовлення, цього тижня після кількох затримок із випуском.

Trump Mobile підтвердила, що попередньо замовлені смартфони T1 почнуть поставлятися клієнтам починаючи з 13 травня. Випуск цього телефону двічі переносили і навіть ходили чутки, що він не буде випущений. Генеральний директор компанії Trump Mobile заявив, що всі телефони, оформлені за попереднім замовленням, мають бути доставлені протягом наступних кількох тижнів, пише USA Today.

Trump Organization створила дочірню компанію Trump Mobile, що надає послуги стільникового зв'язку і випускає смартфони, у червні минулого року. Перший смартфон компанії, золотий T1 Phone, спочатку планувалося випустити в серпні 2025 року, потім реліз було перенесено на жовтень, але тепер відомо, що, починаючи з 13 травня, всі замовлені раніше смартфони буде відправлено клієнтам. Про це повідомив генеральний директор Trump Mobile Пет О'Брайен. При цьому всі смартфони T1 Phone мають бути доставлені протягом наступних кількох тижнів.

Фото: www.trumpmobile.com

Перші телефони T1, що працюють на операційній системі Android, були зібрані в США, і в наступних моделях будуть використовуватися компоненти, в основному вироблені в Америці. О'Браєн повідомив, що виробництво телефонів зіткнулося з різними затримками в процесі завершення роботи над T1.

Раніше в соціальних мережах поширилися припущення про те, смартфони T1 можуть ніколи не потрапити до клієнтів, адже понад 500 тисяч замовників так і не отримали обіцяний гаджет, як уже писав Фокус. О'Брайен спростував повідомлення про те, що телефони ніколи не будуть відправлені замовникам.

Trump Mobile заявляє, що запропонує "першокласний зв'язок, неперевершену цінність і істинно американське обслуговування для найбільш працьовитих людей США".

Смартфон T1 виглядає як будь-який інший смартфон і має плоский екран із трьома камерами. Пристрій випускається в золотому кольорі і має 6,78-дюймовий екран, сканер відбитків пальців і розблокування за обличчям за допомогою ШІ, а також інші функції. Телефон T1 оснащений основною камерою на 50 Мп, а також ширококутною камерою на 8 Мп і телеоб'єктивом на 50 Мп. Також є фронтальна камера на 50 Мп. T1 Phone продається за акційною ціною 499 доларів.

