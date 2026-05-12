Телефон Трампа предзаказали более 500 тысяч сторонников: ни один человек его не получил

Летом 2025 года в США презентовали смартфон Trump Mobile T1, который должен был стать альтернативой для Apple и Samsung. Однако с того момента, несмотря на полмиллиона предзаказов, ни один покупатель так и не получил свой телефон.

При этом теперь в правилах продажи изменили правила, отметив, что депозит не гарантирует выпуск смартфона. Об этом пишет TechRadar.

Смартфон Трампа Фото: www.trumpmobile.com

Стоимостью смартфона составляла 499 долларов, а оформление предварительного заказа стоило 100 долларов. В то же время теперь в правилах указано, что этот депозит не означает покупку и не гарантирует выпуск смартфона. Также Trump Mobile оставила за собой право вообще отказаться от запуска устройства.

В СМИ сообщают, что всего 600 тысяч человек внесли депозиты по 100 долларов — общая сумма составила 59 миллионов долларов.

В то же время релиз смартфона постоянно переносился — с августа 2025 до начала 2026 и мая 2026. Сейчас на сайте Trump Mobile отсутствует какая-либо дата релиза.

Дополнительные вопросы вызывает и происхождение смартфона. Изначально Trump Mobile делала акцент на американском производстве, однако позже эта формулировка исчезла с сайта и была заменена расплывчатыми слоганами "American-proud design".

Журналисты предполагают, что телефон может оказаться переименованной версией китайского T-Mobile REVVL 7 Pro 5G.

16 июня 2025 года семейный бизнес Дональда Трампа запустил мобильный сервис в США и представил смартфон за $499 под названием Trump Mobile.

