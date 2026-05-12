Телефон Трампа передзамовили понад 500 тисяч прихильників: жодна людина його не отримала

Влітку 2025 року у США презентували смартфон Trump Mobile T1, який мав стати альтернативою для Apple і Samsung. Однак з того моменту, попри півмільйона передзамовлень, жоден покупець так і не отримав свій телефон.

При цьому тепер у правилах продажу змінили правила, зазначивши, що депозит не гарантує випуск смартфона. Про це пише TechRadar.

Смартфон Трампа Фото: www.trumpmobile.com

Вартістю смартфону складала 499 доларів, а оформлення попереднього замовлення вартувало 100 доларів. Водночас тепер у правилах зазначено, що цей депозит не означає покупку і не гарантує випуск смартфона. Також Trump Mobile залишила за собою право взагалі відмовитися від запуску пристрою.

У ЗМІ повідомляють, що загалом 600 тисяч осіб внесли депозити по 100 доларів — загальна сума склала 59 мільйонів доларів.

Водночас реліз смартфону постійно переносився — з серпня 2025 до початку 2026 та травня 2026. Наразі на сайті Trump Mobile відсутня будь-яка дата релізу.

Відео дня

Додаткові питання викликає і походження смартфона. Спочатку Trump Mobile робила акцент на американському виробництві, проте пізніше це формулювання зникло з сайту і було замінено розпливчастими слоганами "American-proud design".

Журналісти припускають, що телефон може виявитися перейменованою версією китайського T-Mobile REVVL 7 Pro 5G.

16 червня 2025 сімейний бізнес Дональда Трампа запустив мобільний сервіс у США та представив смартфон за $499 під назвою Trump Mobile.

У травні 2025 президент США Дональд Трамп вимагав в американської компанії Apple перенести виробництво iPhone у штати. Він погрожує ввести мита, якщо цього не станеться.