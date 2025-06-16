"Золотий трампофон": компанія Трампа випустить власний смартфон і надаватиме послуги зв'язку

Сімейний бізнес Дональда Трампа запустив мобільний сервіс у США та представив смартфон за $499 під назвою Trump Mobile. Це черговий проєкт, організований дітьми президента, аби використати популярність його прізвища під час перебування на посаді.

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Презентація відбулася в Trump Tower у Нью-Йорку. Нова компанія працюватиме через мережі трьох основних мобільних операторів США. Водночас деякі важливі нюанси про бізнес-партнера сім’ї та умови угоди поки залишаються невідомими, пише Reuters.

"Ми плануємо пропонувати цілий набір послуг: користувачі зможуть отримати телемедицину, допомогу на дорозі, безлімітні повідомлення у понад 100 країн — усе за фіксовану щомісячну плату", — повідомив Дональд Трамп-молодший.

Зокрема, представили й "стильний золотий смартфон", який обіцяють зібрати в США. При цьому неясно, яка американська компанія змогла б випустити такий пристрій за $499, адже навіть провідні виробники, як-от Apple, досі не змогли цього досягти. Висока вартість праці, складна логістика та залежність від іноземних складників — основні перешкоди для виробництва смартфонів на території США.

Смартфон Трампа планують випустити у вересні Фото: www.trumpmobile.com

У межах нового проєкту планують відкрити кол-центри в США, а телефони — виготовляти на території країни, йдеться в заяві Trump Organization, під якою об’єднані бізнеси родини. Схожу модель роботи використовує компанія T1 Mobile, яка має ліцензію на використання бренду "Trump". На сайті Trump Mobile підкреслюється: організація не бере участі у розробці пристрою, його виробництві чи наданні зв’язку.

Сайт, запущений після презентації, анонсував старт продажів нового смартфона на вересень. А вартість підключення складе $47,45 на місяць — символічна сума на честь того, що Трамп був 45-м президентом, а нині обіймає посаду 47-го.

"Ця ініціатива залишає більше запитань, ніж відповідей. Як завжди, найцікавіше приховано в деталях, зокрема щодо того, якими є справжні домовленості з операторами", — підкреслив аналітик Paolo Pescatore з PP Foresight.

Нагадаємо, 47-му президенту США 14 червня виповнилося 79 років. За ці роки Дональд Трамп встиг стати героєм безлічі скандалів, побувати в Білому домі та знову туди повернутися, а також побудувати успішний бізнес на своє ім'я.

Фокус також писав, що в травні 2025 президент США Дональд Трамп вимагав в американської компанії Apple перенести виробництво iPhone у штати. Він погрожує ввести мита, якщо цього не станеться.