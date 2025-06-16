"Золотой трампофон": компания Трампа выпустит собственный смартфон и будет предоставлять услуги связи

Семейный бизнес Дональда Трампа запустил мобильный сервис в США и представил смартфон за $499 под названием Trump Mobile. Это очередной проект, организованный детьми президента, чтобы использовать популярность его фамилии во время пребывания на посту.

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Презентация состоялась в Trump Tower в Нью-Йорке. Новая компания будет работать через сети трех основных мобильных операторов США. В то же время некоторые важные нюансы о бизнес-партнере семьи и условия сделки пока остаются неизвестными, пишет Reuters.

"Мы планируем предлагать целый набор услуг: пользователи смогут получить телемедицину, помощь на дороге, безлимитные сообщения в более чем 100 стран — все за фиксированную ежемесячную плату", — сообщил Дональд Трамп-младший.

В частности, представили и "стильный золотой смартфон", который обещают собрать в США. При этом неясно, какая американская компания смогла бы выпустить такое устройство за $499, ведь даже ведущие производители, например Apple, до сих пор не смогли этого достичь. Высокая стоимость труда, сложная логистика и зависимость от иностранных комплектующих — основные препятствия для производства смартфонов на территории США.

Смартфон Трампа планируют выпустить в сентябре Фото: www.trumpmobile.com

В рамках нового проекта планируется открыть колл-центры в США, а телефоны — изготавливать на территории страны, говорится в заявлении Trump Organization, под которой объединены бизнесы семьи. Похожую модель работы использует компания T1 Mobile, которая имеет лицензию на использование бренда "Trump". На сайте Trump Mobile подчеркивается: организация не участвует в разработке устройства, его производстве или предоставлении связи.

Сайт, запущенный после презентации, анонсировал старт продаж нового смартфона на сентябрь. А стоимость подключения составит $47,45 в месяц — символическая сумма в честь того, что Трамп был 45-м президентом, а ныне занимает должность 47-го.

"Эта инициатива оставляет больше вопросов, чем ответов. Как всегда, самое интересное скрыто в деталях, в частности относительно того, каковы настоящие договоренности с операторами", — подчеркнул аналитик Paolo Pescatore из PP Foresight.

Напомним, 47-му президенту США 14 июня исполнилось 79 лет. За эти годы Дональд Трамп успел стать героем множества скандалов, побывать в Белом доме и снова туда вернуться, а также построить успешный бизнес на свое имя.

Фокус также писал, что в мае 2025 года президент США Дональд Трамп потребовал у американской компании Apple перенести производство iPhone в штаты. Он угрожает ввести пошлины, если этого не произойдет.