Иначе будут пошлины 25%: Дональд Трамп поставил условие Apple по продаже iPhone в США

Президент США Дональд Трамп требует у американской компании Apple перенести производство iPhone в штаты. Он угрожает ввести пошлины, если этого не произойдет.

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Об этом президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп сообщает в сети Truth Social.

Дональд Трамп написал, что уже давно общался на эту тему с главным исполнительным директором Apple Тимом Куком. Президент США ожидает, что iPhone будут производить в Соединенных Штатах Америки.

"Я давно сообщил Тиму Куку из Apple, что ожидаю, что их iPhone, которые будут продаваться в Соединенных Штатах Америки, будут изготовлены и собраны в Соединенных Штатах, а не в Индии или где-то еще. Если это не так, Apple должна будет уплатить США пошлину в размере не менее 25%. Спасибо за внимание к этому вопросу!" — написал президент США Дональд Трамп.

Как пишет Bloomberg, после сообщения Трампа фьючерсы на акции США упали до сессионных минимумов, в частности контракты Nasdaq 100. Акции Apple также упали — на 4%.

Издание отметило, что Apple стал мишенью Трампа в его стремлении заставить компании перенести больше производственных рабочих мест в США. Требования Трампа создают серьезный вызов для компании, чьи цепи поставки популярных телефонов годами были сосредоточены в Китае.

"Производство iPhone с нуля в США было бы чрезвычайно сложным даже для такой богатой компании, как Apple, из-за нехватки отечественных инженеров и производственных талантов, что делает это практически невозможным в краткосрочной перспективе", — пишет Bloomberg.

Напомним, США могут ввести пошлины в 500% для стран, торгующих с Россией. Президенту России Владимиру Путину дали несколько дней, чтобы он показал стремление к миру в Украине. Иначе Вашингтон введет 500% пошлин для стран, которые закупают у РФ нефть, газ, уран и другие товары.

Фокус также писал, что Трамп вводит 100%-ные пошлины на фильмы из других стран.