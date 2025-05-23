Інакше будуть мита 25%: Дональд Трамп поставив умову Apple щодо продажу iPhone в США

Президент США Дональд Трамп вимагає в американської компанії Apple перенести виробництво iPhone у штати. Він погрожує ввести мита, якщо цього не станеться.

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Про це президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп повідомляє в мережі Truth Social.

Дональд Трамп написав, що вже давно спілкувався на цю тему з головним виконавчим директором Apple Тімом Куком. Президент США очікує, що iPhone виготовлятимуть в Сполучених Штатах Америки.

"Я давно повідомив Тіма Кука з Apple, що очікую, що їхні iPhone, які продаватимуться у Сполучених Штатах Америки, будуть виготовлені та зібрані у Сполучених Штатах, а не в Індії чи деінде. Якщо це не так, Apple повинна буде сплатити США мито у розмірі щонайменше 25%. Дякую за увагу до цього питання!" — написав президент США Дональд Трамп.

Як пише Bloomberg, після допису Трампа ф'ючерси на акції США впали до сесійних мінімумів, зокрема контракти Nasdaq 100. Акції Apple також впали — на 4%.

Видання зазначило, що Apple став мішенню Трампа в його прагненні змусити компанії перенести більше виробничих робочих місць у США. Вимоги Трампа створюють серйозний виклик для компанії, чиї ланцюги поставляння популярних телефонів роками були зосереджені в Китаї.

"Виробництво iPhone з нуля в США було б надзвичайно складним навіть для такої багатої компанії, як Apple, через брак вітчизняних інженерів та виробничих талантів, що робить це практично неможливим у короткостроковій перспективі", — пише Bloomberg.

Нагадаємо, США можуть запровадити мита в 500% для країн, що торгують із Росією. Президенту Росії Володимиру Путіну дали кілька днів, щоб він показав прагнення до миру в Україні. Інакше Вашингтон запровадить 500% мит для країн, які закуповують у РФ нафту, газ, уран та інші товари.

Фокус також писав, що Трамп запроваджує 100%-ві мита на фільми з інших країн.