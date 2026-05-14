Які смартфони Samsung отримають Android 17 і One UI 9: повний список моделей
Почалося бета-тестування фірмової оболонки Samsung One UI 9, також відома дата її виходу.
Хоча впровадження стабільної версії оболонки Samsung One UI 8.5 розпочалося зовсім недавно, компанія вже готується до більш масштабного випуску оболонки One UI 9. Вона працюватиме на операційній системі Android 17. Бета-тестування One UI 9 вже почалося на смартфонах Galaxy S26, незабаром до цього процесу приєднаються й інші пристрої серії Galaxy, пише Gizmochina
З початком бета-тестування оболонки One UI 9 виникає питання: чи отримає мій пристрій Samsung Galaxy наступне велике оновлення? Експерти склали список пристроїв, придатних для One UI 9.
Важливо відзначити, що компанія Samsung ще офіційно не оголосила список пристроїв, які зможуть отримати фірмову оболонку One UI 9. Але експерти вважають, що саме ці пристрої серії Galaxy отримають це оновлення, завдяки чіткій політиці Samsung щодо оновлень програмного забезпечення. Представлений нижче список не повинен відрізнятися від офіційного списку Samsung, припускають експерти.
Очікується, що оболонку One UI 9.0 на базі Android 17 запустять у липні 2026 року на смартфонах Galaxy Z Fold 8 і Galaxy Z Flip 8, а стабільну версію, ймовірно, запустять у третьому кварталі 2026 року.
Оновлення Samsung One UI 9 на базі Android 17: список відповідних пристроїв
Моделі Samsung Galaxy S
- Galaxy S26
- Galaxy S26+
- Galaxy S26 Ultra
- Galaxy S25
- Galaxy S25+
- Galaxy S25 Ultra
- Galaxy S25 Edge
- Galaxy S25 FE
- Galaxy S24
- Galaxy S24+
- Galaxy S24 Ultra
- Galaxy S24 FE
- Galaxy S23
- Galaxy S23+
- Galaxy S23 Ultra
- Galaxy S23 FE
Моделі Samsung Galaxy Z s
- Galaxy Z TriFold
- Galaxy Z Fold 7
- Galaxy Z Flip 7
- Galaxy Z Flip 7 FE
- Galaxy Z Fold Special Edition
- Galaxy Z Fold 6
- Galaxy Z Flip 6
- Galaxy Z Fold 5
- Galaxy Z Flip 5
Моделі Samsung Galaxy A
- Galaxy A57
- Galaxy A56
- Galaxy A55
- Галактика A54
- Галактика A37
- Галактика A36
- Галактика A35
- Галактика A34
- Галактика A26
- Галактика A25
- Галактика A24
- Galaxy A17
- Galaxy A16 (LTE & 5G)
- Galaxy A15 (LTE & 5G)
- Galaxy A07 (LTE & 5G)
- Galaxy A06 5G
Моделі Samsung Galaxy M
- Galaxy M56
- Galaxy M55
- Galaxy M55s
- Galaxy M54
- Галактика M36
- Галактика M34
- Галактика M17
- Galaxy M17e
- Галактика M16
- Галактика M15
- Галактика M07
- Галактика M06
Моделі Samsung Galaxy F
- Galaxy F70e
- Galaxy F56
- Галактика F55
- Галактика F54
- Галактика F36
- Галактика F34
- Галактика F17
- Галактика F16
- Галактика F15
- Галактика F07
- Галактика F06
Моделі Samsung Galaxy Tab series
- Galaxy Tab S11
- Galaxy Tab S11 Ultra
- Galaxy Tab S10+
- Galaxy Tab S10 Lite
- Galaxy Tab S10 Ultra
- Galaxy Tab S10 FE
- Galaxy Tab S10 FE+
- Galaxy Tab S9
- Galaxy Tab S9+
- Galaxy Tab S9 Ultra
- Galaxy Tab S9 FE
- Galaxy Tab S9 FE+
- Galaxy Tab S6 Lite (2024)
- Galaxy Tab A11
- Galaxy Tab A11+
- Galaxy Tab Active 5
- Galaxy Tab Active 5 Pro
Моделі Samsung Galaxy XCover
- Galaxy XCover 7
- Galaxy XCover 7 Pro
