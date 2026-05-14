Які смартфони Samsung отримають Android 17 і One UI 9: повний список моделей

Почалося бета-тестування фірмової оболонки Samsung One UI 9, також відома дата її виходу.

Хоча впровадження стабільної версії оболонки Samsung One UI 8.5 розпочалося зовсім недавно, компанія вже готується до більш масштабного випуску оболонки One UI 9. Вона працюватиме на операційній системі Android 17. Бета-тестування One UI 9 вже почалося на смартфонах Galaxy S26, незабаром до цього процесу приєднаються й інші пристрої серії Galaxy, пише Gizmochina

З початком бета-тестування оболонки One UI 9 виникає питання: чи отримає мій пристрій Samsung Galaxy наступне велике оновлення? Експерти склали список пристроїв, придатних для One UI 9.

Важливо відзначити, що компанія Samsung ще офіційно не оголосила список пристроїв, які зможуть отримати фірмову оболонку One UI 9. Але експерти вважають, що саме ці пристрої серії Galaxy отримають це оновлення, завдяки чіткій політиці Samsung щодо оновлень програмного забезпечення. Представлений нижче список не повинен відрізнятися від офіційного списку Samsung, припускають експерти.

Очікується, що оболонку One UI 9.0 на базі Android 17 запустять у липні 2026 року на смартфонах Galaxy Z Fold 8 і Galaxy Z Flip 8, а стабільну версію, ймовірно, запустять у третьому кварталі 2026 року.

Оновлення Samsung One UI 9 на базі Android 17: список відповідних пристроїв

Моделі Samsung Galaxy S

Galaxy S26

Galaxy S26+

Galaxy S26 Ultra

Galaxy S25

Galaxy S25+

Galaxy S25 Ultra

Galaxy S25 Edge

Galaxy S25 FE

Galaxy S24

Galaxy S24+

Galaxy S24 Ultra

Galaxy S24 FE

Galaxy S23

Galaxy S23+

Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 FE

Моделі Samsung Galaxy Z s

Galaxy Z TriFold

Galaxy Z Fold 7

Galaxy Z Flip 7

Galaxy Z Flip 7 FE

Galaxy Z Fold Special Edition

Galaxy Z Fold 6

Galaxy Z Flip 6

Galaxy Z Fold 5

Galaxy Z Flip 5

Моделі Samsung Galaxy A

Galaxy A57

Galaxy A56

Galaxy A55

Галактика A54

Галактика A37

Галактика A36

Галактика A35

Галактика A34

Галактика A26

Галактика A25

Галактика A24

Galaxy A17

Galaxy A16 (LTE & 5G)

Galaxy A15 (LTE & 5G)

Galaxy A07 (LTE & 5G)

Galaxy A06 5G

Моделі Samsung Galaxy M

Galaxy M56

Galaxy M55

Galaxy M55s

Galaxy M54

Галактика M36

Галактика M34

Галактика M17

Galaxy M17e

Галактика M16

Галактика M15

Галактика M07

Галактика M06

Моделі Samsung Galaxy F

Galaxy F70e

Galaxy F56

Галактика F55

Галактика F54

Галактика F36

Галактика F34

Галактика F17

Галактика F16

Галактика F15

Галактика F07

Галактика F06

Моделі Samsung Galaxy Tab series

Galaxy Tab S11

Galaxy Tab S11 Ultra

Galaxy Tab S10+

Galaxy Tab S10 Lite

Galaxy Tab S10 Ultra

Galaxy Tab S10 FE

Galaxy Tab S10 FE+

Galaxy Tab S9

Galaxy Tab S9+

Galaxy Tab S9 Ultra

Galaxy Tab S9 FE

Galaxy Tab S9 FE+

Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Galaxy Tab A11

Galaxy Tab A11+

Galaxy Tab Active 5

Galaxy Tab Active 5 Pro

Моделі Samsung Galaxy XCover

Galaxy XCover 7

Galaxy XCover 7 Pro

