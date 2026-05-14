Бюджетный смартфон с отличной батареей: анонсирована новинка с АКБ на 6500 мАч

В Китае стартовали продажи смартфона Vivo Y60, который имеет процессор Snapdragon 4 Gen 2 и 13-мегапиксельную основную камеру.

Новый бюджетный смартфон Vivo Y60 поступил в продажу в Китае и его можно приобрести через онлайн-магазин компании. Смартфон предлагается в трех цветовых вариантах, имеет одну основную камеру и оснащен процессором Snapdragon 4 Gen 2, а также графическим процессором Adreno 613, пишет Gadgets360.

Смартфон Vivo Y60: технические характеристики

Vivo Y60 — это смартфон с двумя SIM-картами, который работает на Android 16 и имеет оболочку OriginOS 6. У смартфона есть 6,74-дюймовый сенсорный LCD-экран с частотой обновления до 120 Гц, который отображает 16,7 миллионов цветов.

Работу Vivo Y60 обеспечивает восьмиядерный процессор Snapdragon 4 Gen 2, который включает 6 ядре с тактовой частотой 1,95 ГГц и два ядра с тактовой частотой 2,2 ГГц.

Vivo Y60 имеет графический процессор Adreno 613, до 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и до 256 ГБ встроенной памяти UFS 3.1.

Компания заявляет о наличии защиты IP65 от пыли и воды.

Смартфон Vivo Y60 оснащен одной 13-мегапиксельной основной камерой с CMOS-сенсором, автофокусом и 10-кратным цифровым зумом, а также 5-мегапиксельной фронтальной камерой с 2-кратным цифровым зумом. Телефон может записывать видео в разрешении до 1080p.

Смартфон имеет батарею на 6500 мАч и поддерживает проводную зарядку мощностью 15 Вт.

Vivo Y60 поддерживает 5G, 4G LTE, двухдиапазонный Wi-Fi и Bluetooth 5.1. Смартфон имеет порт USB Type-C и разъем для наушников 3,5-мм.

Кроме GPS, в список встроенных датчиков входят акселерометр, датчик освещенности, датчик приближения, электронный компас, инфракрасный-передатчик и боковой сканер отпечатков пальцев для обеспечения безопасности.

Размеры смартфона Vivo Y60 составляют 167,4x77,1x8,39 мм, а вес — около 209 г.

Смартфон Vivo Y60: цена

Цена Vivo Y60 составляет 1799 юаней за базовую версию с 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти.

Более дорогая версия Vivo Y60 с 6 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти стоит 1999 юаней.

Топовая версия Vivo Y60 с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти стоит 2299 юаней.

По курсу НБУ на момент написания материала это 11 600 гривен, 12 900 гривен и 14 900 соответственно.

