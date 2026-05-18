Батарея на 8000 мАг, AMOLED і потужний процесор: названо дату анонса Xiaomi 17 Max (фото)

Новий смартфон Xiaomi 17 Max дебютує цього тижня разом із бездротовими навушниками та електромобілем від Xiaomi.

Компанія Xiaomi офіційно оголосила дату старту продажів потужного смартфона Xiaomi 17 Max з великим екраном і відмінною камерою, пише Gsm Arena.

Новий смартфон Xiaomi 17 Max буде представлений у Китаї 21 травня. Разом із ним дебютують електромобіль Xiaomi YU7 GT, а також фітнес-браслет Smart Band 10 Pro і перші бездротові навушники-кліпси від китайського виробника

Напередодні старту продажів Xiaomi 17 Max китайська компанія підтвердила дизайн і деякі характеристики смартфона.

Він буде оснащений плоским 6,9-дюймовим AMOLED-екраном з тонкими рамками і працюватиме на чипсеті Snapdragon 8 Elite Gen 5. Раніше повідомлялося, що частота оновлення екрана становитиме 120 Гц. Також раніше повідомлялося, що телефон можна заряджати за допомогою дротової швидкої зарядки потужністю 100 Вт, а також бездротової зарядки потужністю 50 Вт.

Також підтверджено, що Xiaomi 17 Max матиме батарею ємністю 8000 мАг і основну камеру на 200 Мп. Стало відомо, що смартфон можна буде придбати в трьох кольорах: білому, світло-синьому та чорному.

Xiaomi також представила дизайн і функції фітнес-браслета Smart Band 10 Pro. Він оснащений поліпшеними датчиками відстеження, має підтримку NFC для безконтактної оплати, просте підключення до Xiaomi Auto, кращу інтеграцію з екосистемою Apple і багато іншого.

Перші навушники-кліпси Xiaomi матимуть відкриту конструкцію та використовуватимуть 11-міліметровий драйвер. Вони підтримуватимуть LHDC 5.0 і матимуть сертифікацію Hi-Res Gold.

