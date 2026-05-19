iPhone Ultra и iPhone 18: чем удивят новинки Apple в 2026 году (фото)

По информации инсайдеров, Apple планирует представить свой первый складной смартфон. При этом эксперты рассказали, сколько будет стоить новая линейка iPhone и каких изменений стоит ожидать.

До презентации новой линейки iPhone осталось примерно четыре месяца, но в сети появляется инсайдерская информация о том, что именно собирается представить Apple в 2026 году. Предполагается, что копания выпустит свой первый складной смартфон, который может называться iPhone Ultra. Также, по слухам, в сентябре планируется представить iPhone 18, iPhone 18e и iPhone 18 Pro, а также об iPhone Air 2. Когда они поступят в продажу, какие будут иметь характеристики и сколько будут стоить, по мнению экспертов? Об этом пишет Yahoo Tech.

Наиболее полную информацию о предстоящей линейке iPhone мы сможем получить только после официального анонса Apple в сентябре. Но инсайдеры уже имеют некоторую информацию, которая проливает свет на будущие устройства Apple, которые, как предполагается должны быть представлены в сентябре 2026 года.

iPhone Fold, он же iPhone Ultra

По слухам, ожидается, что Apple представит первый складной смартфон iPhone Fold, который может называться iPhone Ultra. По информации инсайдеров, это устройство будет иметь 5,5-дюймовый экран в закрытом состоянии и примерно 7,8-дюймовый экран в открытом состоянии. При этом предполагается, что экран будет иметь соотношение сторон 4:3, как у iPad.

Сообщается, что iPhone Ultra имеет выступающий блок с двумя камерами. По слухам, в открытом состоянии он довольно тонкий (4,5 мм), а потому там нет места для системы камер TrueDepth, которая обеспечивает распознавание лиц. Из-за этого, как говорят инсайдеры, будет использоваться Touch ID вместо Face ID, что кажется шагом назад.

Предполагается, что OLED-экран для iPhone Ultra предоставит Samsung, а корпус складного смартфона будет изготовлен из титана и алюминия. Согласно сообщениям, Apple представит iPhone Ultra только в двух цветах: серебристо-белый и индиговый, напоминающий цвет Deep Blue у iPhone 17 Pro.

iPhone 18 Pro

По слухам, iPhone 18 Pro будет иметь несколько новых функций и цветов. Дизайн будет похожим на iPhone 17 Pro, с теми же размерами экрана, но этот смартфон будет более мощным и будет работать дольше благодаря более мощной батарее. По слухам, устройство будет оснащено чипом A20 для повышения скорости и эффективности, заменив чип A19, используемый в серии iPhone 17.

Предполагается, что iPhone 18 Pro будет иметь светло-голубой, темно-вишневый, темно-серый и серебристый цвет.

iPhone 18 и iPhone 18e

По сообщениям инсайдеров, Apple упрощает конструкцию iPhone 18 для экономии средств на его производство. В частности, речь идет о производительности, чипе и памяти. Скорее всего, как предполагается, будут незначительные отличия между iPhone 18 и iPhone 18e.

Вероятно, Apple, как и другие производители смартфонов, столкнулась с подорожанием оперативной и встроенной памяти, а также с перебоями в их поставке из-за увеличенного спроса дата-центров, необходимых для работы ИИ.

iPhone Air 2

Эксперты спорят о том, будет ли представлен iPhone Air 2 или iPhone 18 Plus. Но инсайдеры склоняются к первому варианту. Ожидается, что устройство будет иметь очень незначительные изменения по сравнению с iPhone Air, включающие улучшение времени автономной работы и новый чип.

Дата выхода новой линейки iPhone

Apple, вероятно, разделит выпуск новых устройств на два периода: в сентябре для более дорогих моделей, а затем зимой или в начале весны для более доступных iPhone.

Эксперты ожидают, что в сентябре 2026 года Apple представит iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и iPhone Fold. Возможно, складной iPhone поступит в продажу не раньше декабря.

iPhone 18 и iPhone 18e скорее всего будут выпущены в первом квартале 2027 года. Предполагается, что немного раньше в продажу поступят либо iPhone Air 2, либо iPhone 18 Plus.

Цены на iPhone 18 и iPhone Ultra

Эксперты предполагают, что складной iPhone Ultra будет стоить более 2000 долларов.

По слухам, iPhone 18e и iPhone 18 будут стоить 599 и 799 долларов соответственно, iPhone Pro и iPhone Pro Max – 1099 и 1199 долларов, а iPhone Air 2 – 999 долларов.

