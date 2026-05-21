Galaxy A57 против iPhone 17e: эксперт выяснил, какой смартфон лучше купить (фото)
Смартфоны Samsung Galaxy A57 и Apple iPhone 17e сегодня предлагают одни из лучших характеристик в среднем ценовом сегменте, однако они имеют несколько разные приоритеты.
Если iPhone 17e обещает более высокую производительность и мощные камеры, то Galaxy A57 предлагает лучший экран и быструю зарядку за значительно меньшую цену. Подробнее эти два смартфона сравнил эксперт портала PhoneArena.
Дизайн и дисплей
Galaxy A57 выглядит намного тоньше по сравнению с iPhone 17e. В сочетании с тонкими рамками вокруг экрана среднебюджетный смартфон Samsung производит впечатление флагмана. 6,7-дюймовый экран Galaxy также кажется массивным по сравнению с 6,1-дюймовым экраном iPhone. Однако одним небольшим преимуществом iPhone является программируемая кнопка Action.
Что касается качества изображения, amsung поддерживает частоту обновления 120 Гц, тогда как iPhone 17e только 60 Гц. В наших лабораторных тестах Galaxy A57 также показал вдвое более высокую яркость, а значит его удобнее использовать на улице.
Производительность
Galaxy A57 получил чипсет среднего класса Exynos 1680, а iPhone 17e работает на Apple A19. Оба смартфона имеют по 8 ГБ оперативной памяти. Хотя Galaxy A57 кажется быстрее из-за более плавного дисплея, iPhone 17e значительно опережает его в тестах на производительность.Важно
В одноядерном тесте на Geekbench 6 iPhone 17e и Galaxy A57 набрали 3 624 и 1 370 баллов соответственно. В многоядерном тесте iPhone 17e набрал 9 054 баллов, тогда как Galaxy A57 — лишь 4 050 баллов. По мощности обработки данных на базе искусственного интеллекта iPhone17e тоже лидирует.
Учитывая баллы в 3D Mark Steel Nomad Light, смартфон Apple также будет лучшим выбором для геймеров. После 20 минут игры iPhone должен продемонстрировал почти вдвое лучший результат, чем Galaxy.
Камеры
Galaxy A57 имеет три камеры на задней панели, но по-настоящему имеет значение только основной объектив. По словам эксперта, снимкам на Galaxy A57 не хватает деталей и контрастности, тогда как iPhone 17e, кажется, лучше справляется с этим. Однако при слабом освещении Samsung сохраняет более естественные цвета.
Оба телефона поддерживают портретный режим с 1X и 2X, однако тесты показали, что iPhone сохраняет больше деталей. По мнению автора, мягкая детализация и склонность преувеличивать светлые участки делают фронтальную камеру Galaxy несколько слабее. iPhone также имеет преимущество в качестве масштабирования.
Аккумулятор
iPhone 17e поставляется с аккумулятором емкостью 4005 мАч, тогда как Galaxy A57 получил батарею на 5000 мАч. Несмотря на это, iPhone 17e превзошел Galaxy A57 в бенчмарках. iPhone может обеспечить в среднем 6 часов 46 минут экранного времени по сравнению с 6 часами 11 минутами в Galaxy.
Galaxy A57 поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт, что существенно быстрее, чем iPhone 17e с его зарядкой мощностью 20 Вт. Однако iPhone 17e имеет преимущество в виде беспроводной зарядки мощностью 15 Вт.
Звук
По словам эксперта, iPhone 17e предлагает более четкий и чистый звук. Galaxy A57 получил улучшенные динамики по сравнению со своим предшественником, однако он не может сравниться с iPhone 17e по звучанию. Разъема для наушников нет ни в одном из смартфонов.
Выводы
Эксперт советует купить Galaxy A57 тем, кто хочет тонкий и легкий смартфон с большим дисплеем, который имеет премиальный дизайн и доступную цену. Galaxy A57 также обеспечивает более плавную ежедневную работу с частотой обновления 120 Гц, яркий экран на улице и быструю зарядку.
В то же время iPhone 17e подойдет для сторонников экосистемы Apple, которые ищут относительно недорогой смартфон с приличной производительностью, хорошей камерой, а также поддержкой беспроводной зарядки и магнитных аксессуаров.
