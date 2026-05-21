Образцовый игровой смартфон за доступную цену: эксперты назвали лучший вариант в 2026 году (фото)

Смартфон RedMagic 10 Air предлагает редкое сочетание высокой производительности, специализированных игровых функций и удивительно приятной цены.

Несмотря на солидную производительность, RedMagic 10 Air ближе по цене к смартфонам среднего класса, таким как iPhone 16e или Google Pixel 9a. Именно поэтому эксперты портала TechRadar признали RedMagic 10 Air лучшим бюджетным игровым смартфоном в 2026 году.

Телефон оснащен процессором Snapdragon 8 Elite, который работает на многих флагманских моделях, выпущенных между 2023 и 2024 годами. В сочетании с 12 ГБ или 16 ГБ оперативной памяти он является достаточно мощным для требовательного рендеринга графики и быстрого игрового процесса.

RedMagic 10 Air Фото: Future

RedMagic 10 Air также может похвастаться уникальными игровыми функциями, такими как боковые кнопки. Они хорошо подходят для шутеров вроде Call of Duty Mobile или RPG, например Genshin Impact. Кроме того, есть специальная кнопка для перехода к интерфейсу Gaming Space, который упрощает оптимизацию и упорядочение игр.

Телефон получил мощный аккумулятор емкостью 6000 мА-ч, поэтому способен выдерживать длительные игровые сессии. Поскольку фронтальная камера находится под дисплеем, она не будет отвлекать во время игры.

В то же время эксперты отметили, что RedMagic 10 Air имеет несколько загроможденную ОС и посредственные камеры. Особенно страдает фронтальная камера из-за своего расположения. Однако для игр это лучший вариант в своем ценовом сегменте.

Характеристики RedMagic 10 Air:

вес — 205 г;

размеры — 164,3 x 76,6 x 7,9 мм;

ОС — Android 15 с RedMagic OS 10;

размер экрана — 6,8 дюймов;

разрешение — 1116 x 2480 пикселей;

процессор — Snapdragon 8 Gen 3;

оперативная память — 12 ГБ / 16 ГБ;

память — 256 ГБ / 512 ГБ;

аккумулятор — 6000 мАч;

задняя камера — 50 МП + 50 МП;

фронтальная камера — 16 МП;

цена в Украине — от 21 999 грн.

