Зразковий ігровий смартфон за доступну ціну: експерти назвали найкращий варіант у 2026 році (фото)

Смартфон RedMagic 10 Air пропонує рідкісне поєднання високої продуктивності, спеціалізованих ігрових функцій та напрочуд приємної ціни.

Попри солідну продуктивність, RedMagic 10 Air ближчий за ціною до смартфонів середнього класу, таких як iPhone 16e або Google Pixel 9a. Саме тому експерти порталу TechRadar визнали RedMagic 10 Air найкращим бюджетним ігровим смартфоном у 2026 році.

Телефон оснащений процесором Snapdragon 8 Elite, який працює на багатьох флагманських моделях, випущених між 2023 і 2024 роками. У поєднанні з 12 ГБ або 16 ГБ оперативної пам'яті він є достатньо потужним для вимогливого рендерингу графіки та швидкого ігрового процесу.

RedMagic 10 Air Фото: Future

RedMagic 10 Air також може похвалитися унікальними ігровими функціями, такими як бічні кнопки. Вони добре підходять для шутерів на кшталт Call of Duty Mobile або RPG, як-от Genshin Impact. Окрім того, є спеціальна кнопка для переходу до інтерфейсу Gaming Space, який спрощує оптимізацію та впорядкування ігор.

Телефон отримав потужний акумулятор ємністю 6000 мА·год, тож здатний витримувати тривалі ігрові сесії. Оскільки фронтальна камера знаходиться під дисплеєм, вона не відволікатиме під час гри.

Водночас експерти зауважили, що RedMagic 10 Air має дещо захаращену ОС та посередні камери. Особливо страждає фронтальна камера через своє розташування. Однак для ігор це найкращий варіант у своєму ціновому сегменті.

Характеристики RedMagic 10 Air:

вага — 205 г;

розміри — 164,3 x 76,6 x 7,9 мм;

ОС — Android 15 з RedMagic OS 10;

розмір екрана — 6,8 дюймів;

роздільна здатність — 1116 x 2480 пікселів;

процесор — Snapdragon 8 Gen 3;

оперативна пам'ять — 12 ГБ / 16 ГБ;

пам'ять — 256 ГБ / 512 ГБ;

акумулятор — 6000 мАг;

задня камера — 50 МП + 50 МП;

фронтальна камера — 16 МП;

ціна в Україні — від 21 999 грн.

