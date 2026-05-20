Найкращі смартфони з великим екраном: експерт порадив 5 моделей на 2026 рік (фото)

Великі смартфони, як правило, пропонують потужніші акумулятори, а також багато інших флагманських функцій, не пов’язаних з діагоналлю дисплея.

Оглядач техніки Річард Прайдей назвав 5 найкращих смартфонів з великим екраном за результатами тестування. Про переваги кожної моделі він розповів у статті для Tom's Guide.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Galaxy S26 Ultra не лише пропонує яскравий 6,9-дюймовий дисплей, але й чудовий час автономної роботи та тонший корпус, ніж у його iPhone 17 Pro Max. Це поєднання робить S26 Ultra чудовим вибором для тих, хто шукає великий, але не важкий смартфон.

Під час тестування Galaxy S26 Ultra забезпечив майже на дві години довший час автономної роботи, ніж торішній S25 Ultra. Він також перевершив iPhone 17 Pro Max як за частотою кадрів, так і за загальним балом продуктивності.

Galaxy S26 Ultra також отримав деякі унікальні функції, як от дисплей конфіденційності, який захищає екран від сторонніх очей. Також є нові можливості штучного інтелекту, такі як Gemini Automated App Actions.

Характеристики Galaxy S26 Ultra:

дисплей — 6,9-дюймовий AMOLED;

процесор — Snapdragon 8 Elite Gen 5;

оперативна пам'ять — 12 ГБ/16 ГБ;

пам'ять — 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ;

камери — 200 МП основна, 50 МП надширококутна, 10 МП 3x телеоб'єктив, 50 МП 5x телеоб'єктив, 12 МП фронтальна;

вага — 214 г;

час роботи від батареї — 16 год 10 хв.

iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro Max може похвалитися алюмінієвою рамкою зі скляною внутрішньою частиною, а також великим островом камери, що займає верхню третину телефону. Наразі це найкращий великий iPhone, який пропонує Apple.

Під час тестування iPhone 17 Pro Max продемонстрував відмінні показники продуктивності та часу автономної роботи завдяки більшому акумулятору, швидшій зарядці та новому чипсету A19 Pro. Смартфон також отримав чуттєві покращення камери порівняно з попередником.

Характеристики iPhone 17 Pro Max:

дисплей — 6,9-дюймовий OLED;

процесор — A19 Pro;

оперативна пам'ять — 12 ГБ;

пам'ять — 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ;

камери — 48 МП ширококутна, 48 МП надширококутна, 48 МП телеоб'єктив з 4-кратним збільшеним об'єктивом, 18 МП фронтальна;

вага — 233 г;

час роботи від батареї — 17 год 54 хв.

OnePlus 15

OnePlus 15 пропонує найкраще співвідношення ціни та якості серед смартфонів з великими дисплеєм. Він коштує дешевше, ніж аналогічні моделі від Samsung або Google, але не менш потужний завдяки чипсету Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Однією з його основних переваг є час автономної роботи. Завдяки налаштуванням енергоефективності та акумулятору на 7300 мАг OnePlus 15 пропрацював понад 24 години під час випробування. Водночас камери та дисплей могли б бути кращими.

Характеристики OnePlus 15:

дисплей — 6,78-дюймовий OLED;

процесор — Snapdragon 8 Elite Gen 5;

оперативна пам'ять — 12 ГБ, 16 ГБ;

пам'ять — 256 ГБ, 512 ГБ;

камери — 50 МП основна, 50 МП надширококутна, 50 МП телеоб'єктив з 3-кратним збільшеним об'єктивом, 32 МП фронтальна;

вага — 210 г;

час роботи від батареї — 25 год 13 хв.

Google Pixel 10 Pro XL

Pixel 10 Pro XL вирізняється вдосконаленими камерами. Хоча апаратне забезпечення залишилося незмінним, обробка даних від Google дозволяє йому конкурувати з найкращими технологіями Samsung та Apple, а новий режим 100-кратного масштабування Pro Res відкриває нові можливості для зйомки.

Дисплей Pixel 10 Pro XL є одним з найяскравіших на ринку. Проте процесор чіп Google Tensor G5 все ще недостатньо потужний для флагманського телефону, а деякі анонсовані функції штучного інтелекту досі не з'явилися.

Характеристики Pixel 10 Pro XL:

дисплей — 6,8-дюймовий OLED;

процесор — Tensor G5;

оперативна пам'ять — 16 ГБ;

пам'ять — 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ;

камери — 50 МП (f/1.68) основна, 48 МП (f/1.7) надширококутна, 48 МП (f/2.8) з 5-кратним оптичним зумом, 42 МП фронтальна (f/2.2);

вага — 232 г;

час роботи від батареї — 14 год 20 хв.

Motorola Razr Fold

Motorola Razr Fold отримав найбільших дисплей з усіх вищезгаданих смартфонів. Окрім того, він демонструє чудову багатозадачність. В ході тестів він працював швидко та плавно навіть при запуску чотирьох програм одночасно.

Під час тестування батареї Motorola Razr Fold витримав 14 годин 44 хвилини без підзарядки. Водночас експерт попередив, що між основним і зовнішнім дисплеями Razr Fold можуть бути збої, а функції штучного інтелекту поступаються тому, що пропонують Samsung та Google.

Характеристики Motorola Razr Fold:

дисплеї — 8,1-дюймовий pOLED, 6,6-дюймовий pOLED;

процесор — Snapdragon 8 Gen 5;

оперативна пам'ять — 16 ГБ;

пам'ять — 512 ГБ;

камери — 50 МП основна (f/1.6), 50 МП надширококутна (f/2), 50 МП 3x телеоб'єктив (f/2.4) / 32 МП основна фронтальна (f/2.4), 20 МП фронтальна з зовнішнім екраном (f/2.4);

час роботи від батареї — 14 год 44 хв.

