Дешевші смартфони флагмансього рівня: експерт порадив 3 альтернативи Galaxy S26 Ultra (фото)

Samsung Galaxy S26 Ultra є одним з найкращих флагманів на Android. Водночас його попередники Galaxy S25, Galaxy S24 та Galaxy S23 також пропонують чудові характеристики, але коштують набагато дешевше.

Старіші флагмани Galaxy S частково використовують аналогічне обладнання, а деякі з них навіть мають більш преміальний дизайн, від якого Samsung відмовилась кілька поколінь тому. З огляду на це, експерт порталу TechRadar Том Бедфорд пропонує розглянути кілька альтернатив Galaxy S26 Ultra.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Смартфон Galaxy S23 Ultra достатньо старий, щоб ціна на цього суттєво знизилась. Водночас цей смартфон все ще отримує оновлення програмного забезпечення, включно з новими функціями та патчами безпеки.

Окрім того, Galaxy S23 Ultra є останнім телефоном серії S, оснащеним перископічним об'єктивом з 10-кратним оптичним зумом. Він також має ефектний вигнутий дисплей, основну камеру на 200 МП, Bluetooth у стилусі та титановий корпус.

Чипсет Snapdragon 8 Gen 2, звичайно, не такий потужний, як у новіших флагманів, однак Galaxy S23 Ultra все ще використовує акумулятор ємністю 5000 мАг та технологію дисплея Dynamic AMOLED 2X, як і Galaxy S26 Ultra.

Ціна Samsung Galaxy S23 Ultra в Україні — від 32 600 грн.

Samsung Galaxy S24 Ultra

Порівняно з Galaxy S23 Ultra, Galaxy S24 Ultra пропонує триваліший час роботи від акумулятора та кращу загальну продуктивність. Ціна Galaxy S24 Ultra вже знизилась до рівня деяких смартфонів середнього класу, хоча він має чимало спільного з флагманом Galaxy S26 Ultra.

Одна з основних причин обрати Galaxy S24 Ultra — 7 років оновлень ПЗ. Це означає, що Samsung підтримуватиме дану модель до 2031 року.

Ціна Samsung Galaxy S24 Ultra в Україні — від 37 900 грн.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Торішній Galaxy S25 Ultra має найбільше спільного з Galaxy S26 Ultra, в тому числі камери, дисплей, акумулятор та можливості заряджання. Він також оновлюватиметься 7 років, тож підтримка ПЗ триватиме до 2032 року.

Зовні Galaxy S26 Ultra та Galaxy S25 Ultra виглядають майже ідентично, але S26 трохи товщий та важчий. Серед ключових переваг Galaxy S26 Ultra — потужніший процесор та деякі преміальні функцій, як от Privacy Display та Horizon Lock. Водночас Galaxy S25 Ultra дешевший та частіше продається зі знижками.

Ціна Samsung Galaxy S25 Ultra в Україні — від 43 900 грн.

