Samsung Galaxy A57 проти Poco X8 Pro Max: який смартфон середнього класу кращий і чому (фото)

У сегменті телефонів-середняків розгорнулася конкуренція між новими бестселерами — Samsung Galaxy A57 і Poco X8 Pro Max. Розповідаємо, яку модель краще купити у 2026 році.

Обидва гаджети пропонують цікаві характеристики, але розрізняються в ключових аспектах. Фокус зібрав приводить детальне порівняння апаратів за всіма критеріями на основі специфікацій від GSMArena і досвіду автора.

Ціни та конфігурації

Обидва пристрої перебувають в одній ціновій категорії, якщо розглядати їхні середні модифікації пам'яті. Версія на 256 ГБ обійдеться приблизно в однакову суму: 24 299 грн за Samsung і 23 999 грн за POCO. У Galaxy A57 є більш доступна початкова версія на 128 ГБ за 21 599 грн.

Але якщо потрібен максимальний обсяг пам'яті, стрибок ціни з 256 ГБ до 512 ГБ у Samsung становить нерезонні 7200 гривень (підсумкова ціна варіанта 12/512 Гб — 31 499 грн). У випадку з POCO X8 Pro Max доплата за подвоєний накопичувач обійдеться всього у 2000 гривень (версія на 12/512 ГБ коштує 25 999 грн).

Дизайн Samsung Galaxy A57 Фото: gsmarena.com

Габарити, матеріали та захист

Galaxy A57 — це витончений і легкий смартфон. При товщині всього 6,9 мм і вазі 179 грамів він відчувається компактним. Спереду і ззаду пристрій захищений склом Gorilla Glass Victus+.

POCO X8 Pro Max помітно габаритніший і важчий (218 г, товщина 8,2 мм), що пов'язано з величезною батареєю. Спинка виконана із пластику, посиленого скловолокном, а екран захищений склом Gorilla Glass 7i. Незважаючи на формально менш преміальний матеріал задньої кришки, POCO напевно краще переносить падіння. Апарат має максимальний ступінь захисту від води і пилу IP69K (витримує струмені під тиском), тоді як Samsung пропонує стандартний, але теж надійний захист від занурення і пилу (IP68). Грані в обох телефонів алюмінієві.

Дисплей POCO X8 Pro Max Фото: gsmarena.com

Якість дисплеїв

Технічно матриця POCO X8 Pro Max виглядає більш просунутою. Це 6,83-дюймова OLED-панель із 12-бітною глибиною кольору і підтримкою Dolby Vision. Найважливіший плюс для чутливих очей — висока частота ШІМ-затемнення (3840 Гц), що унеможливлює мерехтіння і стомлення зору. Якщо багато користуєтеся телефоном на низькій яскравості, це має значення, як і загалом при тривалому перегляді. Роздільна здатність становить 1.5K (2772x1280, 447 ppi).

Samsung пропонує хороший 6,7-дюймовий Super AMOLED+ екран з роздільною здатністю FHD+ (2340x1080, 385 ppi). У Galaxy A57 8-бітна матриця з підтримкою HDR10+ і порівнянна яскравість. Частота оновлення в обох апаратів становить 120 Гц. На практиці дисплеї корейського бренду славляться відмінною передачею кольору, але за сукупністю технологій і безпеки для зору POCO виграє.

Дизайн POCO X8 Pro Max Фото: gsmarena.com

Процесори та продуктивність

У питаннях швидкодії ситуація однозначна. POCO X8 Pro Max оснащений 3-нанометровим субфлагманським процесором MediaTek Dimensity 9500s зі швидкою пам'яттю стандарту UFS 4.1. У комплексному бенчмарку AnTuTu апарат набирає значні 2,5 мільйона балів, що не так вже й далеко від флагманів.

Galaxy A57 базується на чипі середнього рівня Exynos 1680 з накопичувачем UFS 3.1, демонструючи результат близько 1 мільйона балів. Якщо ви часто граєте у вимогливі ігри і вам потрібна блискавична швидкість роботи системи, POCO тут попереду. Samsung забезпечує адекватну швидкість для повсякденних завдань, але за цю ціну це не найкращий варіант щодо чистої потужності. Додатковий бонус POCO — надійний ультразвуковий сканер відбитків пальців під екраном (проти оптичного у Samsung) і гучніші стереодинаміки.

Автономність і швидкість заряджання

Головний козир POCO X8 Pro Max — кремній-вуглецевий акумулятор ємністю 8500 мАг. Можна розраховувати на повних два дні активної роботи. Батарея підтримує 100-ватну зарядку (50% всього за 24 хвилини), а також уміє віддавати енергію іншим гаджетам по дроту з потужністю 27 Вт. Результат тестування GSMArena — 25 годин 22 хвилини (рейтинг змішаного використання Active Use Score).

Galaxy A57 оснащений стандартною батареєю на 5000 мАг. Її впевнено вистачає на робочий день, але не більше. Максимальна потужність зарядки обмежена 45 Вт. У тому ж тесті від експертів телефон протримався 13 годин 59 хвилин.

Дизайн Samsung Galaxy A57 Фото: gsmarena.com

Камери

Тут спостерігається паритет з невеликою перевагою на користь південнокорейського бренду.

У Galaxy A57 більший 50-Мп основний сенсор, кращий ширококутний об'єктив (12 Мп) і є окремий модуль для макро (5 Мп). Фронтальна 12-Мп камера знімає відео в 4K при 60 fps з 10-бітовим HDR.

більший 50-Мп основний сенсор, кращий ширококутний об'єктив (12 Мп) і є окремий модуль для макро (5 Мп). Фронтальна 12-Мп камера знімає відео в 4K при 60 fps з 10-бітовим HDR. POCO відповідає вищою світлосилою основного об'єктива (f/1.5) і просунутим сигнальним процесором (ISP), що дає йому змогу записувати відео на основну камеру в 4K при 60 кадрах на секунду (Samsung обмежений 30 fps).

Софт і оновлення

Обидва пристрої працюють під управлінням Android 16, але оболонка Samsung One UI 8.5 вважається стабільнішою і чистішою, ніж HyperOS. У ній немає реклами і мінімум встановленого "сміття". Виробник гарантує 6 років великих оновлень ОС.

Samsung Galaxy A57 Фото: gsmarena.com

HyperOS 3 від Xiaomi перевантажена рекламними інтеграціями в системному ПЗ і зайвими додатками, які доведеться видаляти вручну при першому налаштуванні. Рекламу можна відключити, якщо покопатися в налаштуваннях, але сам факт її наявності дратує багатьох.

Крім того, власники апаратів POCO іноді стикаються зі специфічними багами. Наприклад, незважаючи на потужний процесор, я особисто і багато користувачів спостерігали проблеми в іграх від Supercell на HyperOS (Clash Royale, Brawl Stars), де начебто спостерігалися лаги з'єднання. Вирішується це, до речі, функцією клонування програм. Подібні нюанси затьмарюють досвід експлуатації, здавалося б, безкомпромісної апаратної частини.

POCO обіцяє 4 роки великих оновлень ОС і 6 років патчів безпеки.

POCO X8 Pro Max Фото: PhoneArena

Вердикт

POCO X8 Pro Max — це вибір для користувачів, які шукають максимальний час роботи від акумулятора, великий дисплей без мерехтіння, надшвидке заряджання, топову продуктивність для ігор і повсякденної швидкості.

Samsung Galaxy A57 — це теж безпечний і стабільний варіант. Він підійде тим, хто шукає більш мініатюрний девайс з відмінною камерою, більш відточеною системою і тривалим терміном підтримки Android, тоді як гранична швидкість роботи не є пріоритетом.

Думка автора: я більше ціную продуктивність і батарею, тому взяв би POCO — загальний набір можливостей за цю ціну складно ігнорувати.

