Samsung Galaxy A57 против Poco X8 Pro Max: какой смартфон среднего класса лучше и почему (фото)

В сегменте телефонов-середняков развернулась конкуренция между новыми бестселлерами — Samsung Galaxy A57 и Poco X8 Pro Max. Рассказываем, какую модель лучше купить в 2026 году.

Оба гаджета предлагают интересные характеристики, но различаются в ключевых аспектах. Фокус собрал приводит детальное сравнение аппаратов по всем критериям на основе спецификаций от GSMArena и опыта автора.

Цены и конфигурации

Оба устройства находятся в одной ценовой категории, если рассматривать их средние модификации памяти. Версия на 256 ГБ обойдется примерно в одинаковую сумму: 24 299 грн за Samsung и 23 999 грн за POCO. У Galaxy A57 есть более доступная начальная версия на 128 ГБ за 21 599 грн.

Но если нужен максимальный объем памяти, скачок цены с 256 ГБ до 512 ГБ у Samsung составляет нерезонные 7200 гривен (итоговая цена варианта 12/512 Гб — 31 499 грн). В случае с POCO X8 Pro Max доплата за удвоенный накопитель обойдется всего в 2000 гривен (версия на 12/512 ГБ стоит 25 999 грн).

Дизайн Samsung Galaxy A57 Фото: gsmarena.com

Габариты, материалы и защита

Galaxy A57 — это изящный и легкий смартфон. При толщине всего 6,9 мм и весе 179 граммов он ощущается компактным. Спереди и сзади устройство защищено стеклом Gorilla Glass Victus+.

POCO X8 Pro Max заметно габаритнее и тяжелее (218 г, толщина 8,2 мм), что связано с огромной батареей. Спинка выполнена из пластика, усиленного стекловолокном, а экран защищен стеклом Gorilla Glass 7i. Несмотря на формально менее премиальный материал задней крышки, POCO наверняка лучше переносит падения. Аппарат обладает максимальной степенью защиты от воды и пыли IP69K (выдерживает струи под давлением), тогда как Samsung предлагает стандартную, но тоже надежную защиту от погружения и пыли (IP68). Грани у обоих телефонов алюминиевые.

Дисплей POCO X8 Pro Max Фото: gsmarena.com

Качество дисплеев

Технически матрица POCO X8 Pro Max выглядит более продвинутой. Это 6,83-дюймовая OLED-панель с 12-битной глубиной цвета и поддержкой Dolby Vision. Важнейший плюс для чувствительных глаз — высокая частота ШИМ-затемнения (3840 Гц), которая исключает мерцание и утомление зрения. Если много пользуетесь телефоном на низкой яркости, это имеет значение, как и в целом при длительном просмотре. Разрешение составляет 1.5K (2772x1280, 447 ppi).

Samsung предлагает хороший 6,7-дюймовый Super AMOLED+ экран с разрешением FHD+ (2340x1080, 385 ppi). У Galaxy A57 8-битная матрица с поддержкой HDR10+ и сопоставимая яркость. Частота обновления у обоих аппаратов составляет 120 Гц. На практике дисплеи корейского бренда славятся отличной цветопередачей, но по совокупности технологий и безопасности для зрения POCO выигрывает.

Дизайн POCO X8 Pro Max Фото: gsmarena.com

Процессоры и производительность

В вопросах быстродействия cитуация однозначна. POCO X8 Pro Max оснащен 3-нанометровым субфлагманским процессором MediaTek Dimensity 9500s с быстрой памятью стандарта UFS 4.1. В комплексном бенчмарке AnTuTu аппарат набирает внушительные 2,5 миллиона баллов, что не так уж и далеко от флагманов.

Galaxy A57 базируется на чипе среднего уровня Exynos 1680 с накопителем UFS 3.1, демонстрируя результат около 1 миллиона баллов. Если вы часто играете в требовательные игры и вам нужна молниеносная скорость работы системы, POCO здесь впереди. Samsung обеспечивает адекватную скорость для повседневных задач, но за эту цену это не лучший вариант по части чистой мощности. Дополнительный бонус POCO — надежный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под экраном (против оптического у Samsung) и более громкие стереодинамики.

Автономность и скорость зарядки

Главный козырь POCO X8 Pro Max — кремний-углеродный аккумулятор емкостью 8500 мАч. Можно рассчитывать на полных два дня активной работы. Батарея поддерживает 100-ваттную зарядку (50% всего за 24 минуты), а также умеет отдавать энергию другим гаджетам по проводу с мощностью 27 Вт. Результат тестирования GSMArena — 25 часов 22 минуты (рейтинг смешанного использования Active Use Score).

Galaxy A57 оснащен стандартной батареей на 5000 мАч. Ее уверенно хватает на рабочий день, но не более. Максимальная мощность зарядки ограничена 45 Вт. В том же тесте от экспертов телефон продержался 13 часов 59 минут.

Дизайн Samsung Galaxy A57 Фото: gsmarena.com

Камеры

Здесь наблюдается паритет с небольшим перевесом в пользу южнокорейского бренда.

У Galaxy A57 крупнее 50-Мп основной сенсор, лучше широкоугольный объектив (12 Мп) и есть отдельный модуль для макро (5 Мп). Фронтальная 12-Мп камера снимает видео в 4K при 60 fps с 10-битным HDR.

крупнее 50-Мп основной сенсор, лучше широкоугольный объектив (12 Мп) и есть отдельный модуль для макро (5 Мп). Фронтальная 12-Мп камера снимает видео в 4K при 60 fps с 10-битным HDR. POCO отвечает более высокой светосилой основного объектива (f/1.5) и продвинутым сигнальным процессором (ISP), что позволяет ему записывать видео на основную камеру в 4K при 60 кадрах в секунду (Samsung ограничен 30 fps).

Софт и обновления

Оба устройства работают под управлением Android 16, но оболочка Samsung One UI 8.5 считается стабильнее и чище, чем HyperOS. В ней нет рекламы и минимум предустановленного "мусора". Производитель гарантирует 6 лет крупных обновлений ОС.

Samsung Galaxy A57 Фото: gsmarena.com

HyperOS 3 от Xiaomi перегружена рекламными интеграциями в системном ПО и лишними приложениями, которые придется удалять вручную при первой настройке. Рекламу можно отключить, если покопаться в настройках, но сам факт ее наличия раздражает многих.

Кроме того, владельцы аппаратов POCO иногда сталкиваются со специфическими багами. Например, несмотря на мощный процессор, я лично и многие пользователи наблюдали проблемы в играх от Supercell на HyperOS (Clash Royale, Brawl Stars), где как будто наблюдались лаги соединения. Решается это, к слову, функцией клонирования программ. Подобные нюансы омрачают опыт эксплуатации, казалось бы, бескомпромиссной аппаратной части.

POCO обещает 4 года крупных обновлений ОС и 6 лет патчей безопасности.

POCO X8 Pro Max Фото: PhoneArena

Вердикт

POCO X8 Pro Max — это выбор для пользователей, который ищут максимальное время работы от аккумулятора, крупный дисплей без мерцания, сверхбыструю зарядку, топовую производительность для игр и повседневной быстроты.

Samsung Galaxy A57 — это тоже безопасный и стабильный вариант. Он подойдет тем, кто ищет более миниатюрный девайс с отличной камерой, более оточенной системой и длительным сроком поддержки Android, тогда как предельная скорость работы не является приоритетом.

Мнение автора: я больше ценю производительность и батарею, поэтому взял бы POCO — общий набор возможностей за эту цену сложно игнорировать.

