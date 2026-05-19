Более дешевые смартфоны флагманского уровня: эксперт посоветовал 3 альтернативы Galaxy S26 Ultra (фото)

Samsung Galaxy S26 Ultra является одним из лучших флагманов на Android. В то же время его предшественники Galaxy S25, Galaxy S24 и Galaxy S23 также предлагают отличные характеристики, но стоят гораздо дешевле.

Старые флагманы Galaxy S частично используют аналогичное оборудование, а некоторые из них даже имеют более премиальный дизайн, от которого Samsung отказалась несколько поколений назад. Учитывая это, эксперт портала TechRadar Том Бедфорд предлагает рассмотреть несколько альтернатив Galaxy S26 Ultra.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Смартфон Galaxy S23 Ultra достаточно старый, чтобы цена на него существенно снизилась. В то же время этот смартфон все еще получает обновления программного обеспечения, включая новые функции и патчи безопасности.

Кроме того, Galaxy S23 Ultra является последним телефоном серии S, оснащенным перископическим объективом с 10-кратным оптическим зумом. Он также имеет эффектный изогнутый дисплей, основную камеру на 200 МП, Bluetooth в стилусе и титановый корпус.

Чипсет Snapdragon 8 Gen 2, конечно, не такой мощный, как у более новых флагманов, однако Galaxy S23 Ultra все еще использует аккумулятор емкостью 5000 мАч и технологию дисплея Dynamic AMOLED 2X, как и Galaxy S26 Ultra.

Цена Samsung Galaxy S23 Ultra в Украине — от 32 600 грн.

Samsung Galaxy S24 Ultra

По сравнению с Galaxy S23 Ultra, Galaxy S24 Ultra предлагает более длительное время работы от аккумулятора и лучшую общую производительность. Цена Galaxy S24 Ultra уже снизилась до уровня некоторых смартфонов среднего класса, хотя он имеет немало общего с флагманом Galaxy S26 Ultra.

Одна из основных причин выбрать Galaxy S24 Ultra — 7 лет обновлений ПО. Это означает, что Samsung будет поддерживать данную модель до 2031 года.

Цена Samsung Galaxy S24 Ultra в Украине — от 37 900 грн.

Samsung Galaxy S25 Ultra

Прошлогодний Galaxy S25 Ultra имеет больше всего общего с Galaxy S26 Ultra, в том числе камеры, дисплей, аккумулятор и возможности зарядки. Он также будет обновляться 7 лет, поэтому поддержка ПО продлится до 2032 года.

Внешне Galaxy S26 Ultra и Galaxy S25 Ultra выглядят почти идентично, но S26 немного толще и тяжелее. Среди ключевых преимуществ Galaxy S26 Ultra — более мощный процессор и некоторые премиальные функции, такие как Privacy Display и Horizon Lock. В то же время Galaxy S25 Ultra дешевле и чаще продается со скидками.

Цена Samsung Galaxy S25 Ultra в Украине — от 43 900 грн.

