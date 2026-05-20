Новий смартфон Xiaomi перевершив інших флагманів: що показали тести продуктивності

Компанія Xiaomi готується випустити флагманський смартфон Xiaomi 17 Max з чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5 та 16 ГБ оперативної пам'яті.

Xiaomi 17 Max вже з'явився на Geekbench напередодні запуску у Китаї. Результати тестування та ключові характеристики оприлюднив інформатор Абхішек Ядав у соцмережі X.

Майбутній Xiaomi 17 Max фігурує на Geekbench під номером моделі 2605EPN8EC з чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5 та 16 ГБ оперативної пам’яті. Також зазначено, що телефон працює на Android 16.

В одноядерних тестах Xiaomi 17 Max набрав 3750 балів, а багатоядерних тестах — 11 674 бали. Для порівняння, Xiaomi 17 Ultra набрав 3722 та 11 411 балів відповідно, трохи поступаючись Xiaomi 17 Max.

Інші характеристики Xiaomi 17 Max

Xiaomi 17 Max оснащений основною камерою на 200 МП, 50 МП ультраширококутним об'єктивом, 50 МП телеоб'єктивом з перископом та 32 МП фронтальною камерою. Він також має найбільший акумулятор у лінійці ємністю 8000 мАг з підтримкою дротової зарядки потужністю 100 Вт.

Відео дня

Важливо

Смартфони з потужною батареєю і низькою ціною: топ-5 моделей на 2026 рік (фото)

Також відомо, що Xiaomi 17 Pro Max матиме 6,9-дюймовий 2K OLED LTPO дисплей з піковою яскравістю 3800 ніт, ШІМ-регулятором затемнення 3840 Гц та захистом Dragon Crystal Glass 3.0.

Серед інших характеристик смартфона — бездротова зарядка 50 Вт, Wi-Fi 7, 6, 5, Bluetooth версії 5.4, два стереодинаміки, металевий корпус, NFC, ІЧ-передавач, 3D-ультразвуковий сканер відбитків пальців, клас захисту IP68.

Нагадаємо, Xiaomi готується випустити смартфони Xiaomi 17T та Xiaomi 17T Pro, як дешевшу альтернатива Xiaomi 17.

Фокус також повідомляв, що Xiaomi Poco M8 Pro 5G став одним з найбільш продаваних бюджетних смартфонів 2026 року.