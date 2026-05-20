Новый смартфон Xiaomi превзошел других флагманов: что показали тесты производительности

Компания Xiaomi готовится выпустить флагманский смартфон Xiaomi 17 Max с чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и 16 ГБ оперативной памяти.

Xiaomi 17 Max уже появился на Geekbench накануне запуска в Китае. Результаты тестирования и ключевые характеристики обнародовал информатор Абхишек Ядав в соцсети X.

Будущий Xiaomi 17 Max фигурирует на Geekbench под номером модели 2605EPN8EC с чипсетом Snapdragon 8 Elite Gen 5 и 16 ГБ оперативной памяти. Также указано, что телефон работает на Android 16.

В одноядерных тестах Xiaomi 17 Max набрал 3750 баллов, а многоядерных тестах — 11 674 балла. Для сравнения, Xiaomi 17 Ultra набрал 3722 и 11 411 баллов соответственно, немного уступая Xiaomi 17 Max.

Другие характеристики Xiaomi 17 Max

Xiaomi 17 Max оснащен основной камерой на 200 МП, 50 МП ультраширокоугольным объективом, 50 МП телеобъективом с перископом и 32 МП фронтальной камерой. Он также имеет самый большой аккумулятор в линейке емкостью 8000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт.

Відео дня

Важно

Смартфоны с мощной батареей и низкой ценой: топ-5 моделей на 2026 год (фото)

Также известно, что Xiaomi 17 Pro Max будет иметь 6,9-дюймовый 2K OLED LTPO дисплей с пиковой яркостью 3800 нит, ШИМ-регулятором затемнения 3840 Гц и защитой Dragon Crystal Glass 3.0.

Среди других характеристик смартфона — беспроводная зарядка 50 Вт, Wi-Fi 7, 6, 5, Bluetooth версии 5.4, два стереодинамика, металлический корпус, NFC, ИК-передатчик, 3D-ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, класс защиты IP68.

Напомним, Xiaomi готовится выпустить смартфоны Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro, как более дешевую альтернатива Xiaomi 17.

Фокус также сообщал, что Xiaomi Poco M8 Pro 5G стал одним из самых продаваемых бюджетных смартфонов 2026 года.