Потужна камера та преміум-дизайн: чим порадує новий смартфон Motorola середнього класу (фото)

Компанія Motorola готується випустити новий середньобюджетний смартфон Motorola Edge (2026), який отримав низку покращень порівняно з попередником.

Рендери Motorola Edge (2026) показують, що телефон матиме флагманський вигляд та солідну систему камер. Відповідні зображення оприлюднив Digital Citizen з посиланням на свої джерела.

Корпус

Рендер Motorola Edge (2026)

На рендерах Motorola Edge (2026) представлений у золотистому кольорі шампанського. Задня панель має цікаву текстуру, дещо схожу на тканину. Таке покриття має допомогти приховати відбитки пальців. В центрі задньої панелі можна побачити класичний логотип Motorola "M",

Судячи з бічних знімків, Motorola Edge (2026) надзвичайно тонкий. Як зазначають у виданні, цей пристрій може стати одним з найкрасивіших смартфонів 2026 року.

Відео дня

Камера

Motorola поки не розкриває характеристики камери, однак об’єктиви на рендерах справляють враження флагманського класу, зокрема завдяки розміру та компонуванню. Окрім основного сенсора, смартфон, ймовірно, пропонує телеоб'єктив та ширококутну камеру.

Важливо

Один з найпопулярніших смартфонів до 20 000 грн: яку модель радять в Україні (фото)

Великий квадратний модуль камери розташований у верхньому лівому куті. Він включає три об'єктиви зі спалахом та, схоже, додатковим сенсором, захованим у кутку. Модуль оформлений золотою металевою рамкою, яка трохи піднімає його над задньою панеллю.

Дисплей

Рендер Motorola Edge (2026) Рендер Motorola Edge (2026)

Екран Motorola Edge (2026) має настільки тонкі рамки, що їх ледве можна побачити. Рамка виготовлена ​​з полірованого металу в тон задній панелі. Краї виглядають плавно вигнутими, а не гострими, що має робити смартфон зручним в руці.

Також варто зазначити, що Motorola відійшла від вигнутого дисплея на користь плоского дизайну. Угорі по центру розташований невеликий отвір для фронтальної камери.

Нагадаємо, експерти назвали ключові відмінності між смартфонами від Samsung та Motorola.

Фокус також повідомляв, що Motorola Edge 70 Pro перевершив Samsung Galaxy A57 за низкою характеристик.