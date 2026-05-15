Samsung проти Motorola: який смартфон Android варто купити у 2026 році (фото)

Компанії Samsung та Motorola відомі одними з найкращих Android-смартфонів в різних цінових категоріях, проте сильні та слабкі сторони цих пристроїв різняться.

Щоб спростити вибір між Samsung та Motorola, оглядач техніки Пракхар Кханна порівняв загальні характеристики цих смартфонів. Своїми висновками він поділився у статті для ZDNET.

Чим кращі смартфони Samsung

Samsung Galaxy S26

Оскільки Samsung має широку екосистему продуктів, смартфон Galaxy насамперед підійде для тих, хто вже користується технікою цього бренду. Наприклад, телевізорами Samsung можна керувати через застосунок SmartThings на смартфоні Galaxy. Хоча Motorola також виробляє різні продукти, вони не так глибоко інтегровані з телефонами.

Samsung також відома тривалою підтримкою програмного забезпечення. Навіть бюджетний Galaxy A37 отримуватиме оновлення щонайменше шість років, тоді як флагмани Galaxy S та Galaxy Z будуть оновлюватись сім років. Motorola теж продовжила термін підтримки програмного забезпечення до семи років для своїх преміальних пристроїв, але дешевші моделі можуть розраховувати лише на три роки оновлень.

В чому перевага смартфонів Motorola

Motorola Razr Fold

Motorola пропонує набагато ширший вибір смартфонів у середньому та нижньому ціновому сегментах. Це єдиний бренд, який пропонує телефон зі стилусом за ціною близько 500 доларів.

Окрім того, Motorola більше експериментує з кольором та матеріалами оздоблення. В асортименті компанії можна знайти телефони з привабливими кольоровими комбінаціями, штучною шкірою та навіть з камінням Swarovski.

Завдяки кремній-вуглецевій технології смартфони Motorola також перевершують Samsung за тривалістю роботи від акумулятора. При цьому Motorola Razr Fold з акумулятором ємністю 6000 мАг важить значно менше, ніж його прямий конкурент Google Pixel 10 Pro Fold, оснащений батареєю на 4400 мАг.

Кханна зазначив, що цінує певні аспекти інтерфейсу Motorola, як от натискання та утримання кнопки Always on Display для перевірки сповіщень, проте телефони Samsung видаються йому більш цілісними.

На думку експерта, Motorola лідирує у бюджетному сегменті завдяки чистому інтерфейсу та широкому набору функцій. Однак що стосується флагманів, автор віддає перевагу смартфонам Samsung Galaxy, зокрема через тривалу підтримку ПЗ, преміальну збірку та надійніші камери.

