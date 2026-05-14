Краще, ніж iPhone 18 і Galaxy S27: які смартфони здивують продуктивністю у 2026 році

Компанія MediaTek розробляє новий флагманський процесор Dimensity 9600, який складе конкуренцію найкращим чипсетам Qualcomm та Apple.

Перші смартфони, оснащені новим MediaTek Dimensity 9600, вийдуть восени 2026 року. Про це пише Notebookcheck з посиланням на інсайдера.

Повідомляється, що Dimensity 9600 розроблений для конкуренції з Apple A20 Pro, на якому працюватиме iPhone 18 Pro, та Snapdragon 8 Elite Gen 6, яким планують оснастити Galaxy S27 Ultra. Майбутній чип MediaTek буде виготовлений за 2-нм техпроцесом.

Чутки вказують на те, що MediaTek подвоює свою фірмову архітектуру, використовуючи схему процесора 2+3+3 з усіма великими ядрами. Ця конфігурація спрямована на одноядерну продуктивність, зокрема, орієнтуючись на показники, встановлені флагманом Apple.

Експерти припускають, що смартфони Android з 2-нм чипсетом Dimensity 9600 перевершать iPhone 18 Pro та Galaxy S27 Ultra за потужністю графічного процесора. Dimensity 9600 може обійти 2-нм конкурентів завдяки:

вбудованій інтерполяції кадрів та масштабуванню для підвищення частоти кадрів та роздільної здатності;

розширеному трасування променів для покращення ігрових можливостей;

підвищенню рівня ШІ наступного покоління.

Очікується, що MediaTek Dimensity 9600 дебютує на смартфонах Oppo Find X10 Pro та Vivo X500, орієнтованих на роботу з ChatGPT від OpenAI.

