Лучше, чем iPhone 18 и Galaxy S27: какие смартфоны удивят производительностью в 2026 году

Компания MediaTek разрабатывает новый флагманский процессор Dimensity 9600, который составит конкуренцию лучшим чипсетам Qualcomm и Apple.

Первые смартфоны, оснащенные новым MediaTek Dimensity 9600, выйдут осенью 2026 года. Об этом пишет Notebookcheck со ссылкой на инсайдера.

Сообщается, что Dimensity 9600 разработан для конкуренции с Apple A20 Pro, на котором будет работать iPhone 18 Pro, и Snapdragon 8 Elite Gen 6, которым планируют оснастить Galaxy S27 Ultra. Будущий чип MediaTek будет изготовлен по 2-нм техпроцессу.

Слухи указывают на то, что MediaTek удваивает свою фирменную архитектуру, используя схему процессора 2+3+3 со всеми крупными ядрами. Эта конфигурация направлена на одноядерную производительность, в частности, ориентируясь на показатели, установленные флагманом Apple.

Эксперты предполагают, что смартфоны Android с 2-нм чипсетом Dimensity 9600 превзойдут iPhone 18 Pro и Galaxy S27 Ultra по мощности графического процессора. Dimensity 9600 может обойти 2-нм конкурентов благодаря:

встроенной интерполяции кадров и масштабированию для повышения частоты кадров и разрешения;

расширенной трассировке лучей для улучшения игровых возможностей;

повышению уровня ИИ следующего поколения.

Ожидается, что MediaTek Dimensity 9600 дебютирует на смартфонах Oppo Find X10 Pro и Vivo X500, ориентированных на работу с ChatGPT от OpenAI.

