Новый процессор Snapdragon навсегда изменит смартфоны в 2026 году: что в нем особенного

Смартфоны 2026 года станут "умнее", быстрее и безопаснее благодаря свежему чипу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. Его главная фишка — мощный нейронный модуль (NPU), отвечающий за локальные ИИ-вычисления. Это даст пользователям новые возможности.

Qualcomm обещает прирост производительности ИИ до 46% по сравнению с предыдущим поколением. Это означает, что сложные задачи, которые раньше требовали мощных серверов, теперь будут выполняться прямо на телефоне, пишет Gizmochina.

Зачем нужен ИИ на устройстве

Перенос вычислений на смартфон дает три ключевых преимущества:

Скорость: Отклик становится мгновенным. Голосовые команды, обработка фото и подсказки работают без задержек на передачу данных в интернет.

Отклик становится мгновенным. Голосовые команды, обработка фото и подсказки работают без задержек на передачу данных в интернет. Конфиденциальность: Ваши фото, голос и переписки не покидают устройство. Обработка происходит локально, что исключает риск перехвата данных по пути в облако.

Ваши фото, голос и переписки не покидают устройство. Обработка происходит локально, что исключает риск перехвата данных по пути в облако. Надежность: ИИ-функции работают даже без интернета, что особенно важно в поездках или зонах с плохим покрытием.

Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Фото: qualcomm

Умные помощники и новый уровень съемки

Смарт-функции современных гаджетов теперь будут затрачивать меньше энергии аккумулятора. А локальные ассистенты будут реагировать мгновенно и исполнять запросы эффективно.

Камеры также получат мощный апгрейд. Немногие знают, что именно NPU отвечает за сильное качество картинки на передовых камерофонах. Теперь алгоритмы обрабатывают данные в реальном времени, обеспечивая в 4 раза улучшенный диапазон HDR, более точные цвета и качественную съемку при слабом свете. А видео станет стабильнее и детальнее.

Телефоны также научатся точнее переводить разговоры в реальном времени прямо во время звонка, без отправки аудио на серверы. Генеративный ИИ сможет создавать картинки, переписывать сообщения и резюмировать тексты локально, шустро и безопасно.

Подытоживая, ИИ в смартфонах сейчас продвигают все крупные бренды. Чтобы эти инструменты работали плавно и быстро, а также не отправляли личные данные пользователей неизвестно куда, Qualcomm потрудилась над модернизацией нейронных вычислений в мобильных процессорах Snapdragon 8 Gen 5 и 8 Elite Gen 5.

Ранее сообщалось про мощные и недорогие смартфоны 2025 года. Сегодня телефоны среднего класса до 15 000 грн предлагают характеристики, которые еще недавно были уделом флагманов. Мощные процессоры, полноценная влагозащита и экраны с рекордной яркостью стали стандартом даже для устройств с умеренной ценой.