Новий процесор Snapdragon назавжди змінить смартфони у 2026 році: що в ньому особливого

Смартфони 2026 року стануть "розумнішими", швидшими і безпечнішими завдяки свіжому чипу Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. Його головна фішка — потужний нейронний модуль (NPU), що відповідає за локальні ШІ-обчислення. Це дасть користувачам нові можливості.

Qualcomm обіцяє приріст продуктивності ШІ до 46% порівняно з попереднім поколінням. Це означає, що складні завдання, які раніше вимагали потужних серверів, тепер будуть виконуватися прямо на телефоні, пише Gizmochina.

Навіщо потрібен ШІ на пристрої

Перенесення обчислень на смартфон дає три ключові переваги:

Швидкість: Відгук стає миттєвим. Голосові команди, обробка фото і підказки працюють без затримок на передачу даних в інтернет.

Відгук стає миттєвим. Голосові команди, обробка фото і підказки працюють без затримок на передачу даних в інтернет. Конфіденційність: Ваші фото, голос і листування не залишають пристрій. Обробка відбувається локально, що виключає ризик перехоплення даних на шляху в хмару.

Ваші фото, голос і листування не залишають пристрій. Обробка відбувається локально, що виключає ризик перехоплення даних на шляху в хмару. Надійність: АІ-функції працюють навіть без інтернету, що особливо важливо в поїздках або зонах з поганим покриттям.

Процесор Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 Фото: qualcomm

Розумні помічники та новий рівень зйомки

Смарт-функції сучасних гаджетів тепер витрачатимуть менше енергії акумулятора. А локальні асистенти реагуватимуть миттєво і виконуватимуть запити ефективно.

Камери також отримають потужний апгрейд. Мало хто знає, що саме NPU відповідає за сильну якість картинки на передових камерофонах. Тепер алгоритми обробляють дані в реальному часі, забезпечуючи в 4 рази покращений діапазон HDR, більш точні кольори і якісну зйомку при слабкому світлі. А відео стане стабільнішим і детальнішим.

Телефони також навчаться точніше перекладати розмови в реальному часі прямо під час дзвінка, без надсилання аудіо на сервери. Генеративний ШІ зможе створювати картинки, переписувати повідомлення і резюмувати тексти локально, спритно і безпечно.

Підсумовуючи, ШІ в смартфонах зараз просувають усі великі бренди. Щоб ці інструменти працювали плавно і швидко, а також не надсилали особисті дані користувачів невідомо куди, Qualcomm потрудилася над модернізацією нейронних обчислень у мобільних процесорах Snapdragon 8 Gen 5 і 8 Elite Gen 5.

Раніше повідомлялося про потужні та недорогі смартфони 2025 року. Сьогодні телефони середнього класу до 15 000 грн пропонують характеристики, які ще недавно були долею флагманів. Потужні процесори, повноцінний вологозахист і екрани з рекордною яскравістю стали стандартом навіть для пристроїв із помірною ціною.