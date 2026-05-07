Бюджетні Android-смартфони стануть потужнішими: Qualcomm показала чіпи Snapdragon нового покоління

Qualcomm анонсувала мобільні чіпсети для доступних гаджетів: Snapdragon 6 Gen 5 і Snapdragon 4 Gen 5. Вони забезпечать значний приріст продуктивності та енергоефективності.

Платформи отримали поліпшені графічні прискорювачі, підтримку сучасних стандартів зв'язку та функції штучного інтелекту для камер. Детальні технічні характеристики повідомляє Gizmochina.

Особливості Snapdragon 6 Gen 5

Новий процесор середнього рівня виробляється за 4-нанометровим техпроцесом. Інженери змінили архітектуру центрального процесора, встановивши чотири продуктивних і чотири енергоефективних ядра. Пікова тактова частота зросла до 2,6 ГГц. Це підвищило багатоядерну продуктивність і прискорило запуск додатків на 20 відсотків.

Що поліпшили в Snapdragon 6 Gen 5

Графічна підсистема стала швидшою на 21 відсоток. Уперше чип цієї серії отримав преміальні ігрові функції, включно з технологією масштабування Snapdragon Game Super Resolution і підтримку HDR-геймінгу. Алгоритми камери тепер підтримують 100-кратний цифровий зум на базі ШІ, запис відео у форматі 4K HDR за 30 кадрів на секунду і поліпшену нічну зйомку. За зв'язок відповідають стандарти Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 і 5G-модем зі швидкістю завантаження до 5,8 Гбіт/с.

Характеристики Snapdragon 4 Gen 5

Бюджетна платформа зберегла компонування з двох продуктивних і шести енергоефективних ядер, але їхня пікова частота збільшилася до 2,4 ГГц. Завдяки цьому додатки відкриваються на 43 відсотки швидше. Головним оновленням став графічний чип, потужність якого зросла відразу на 77 відсотків. Процесор уперше в лінійці підтримує ігри з частотою 90 кадрів за секунду і технологію плавного скролінгу Smooth Motion UI. Загальна енергоефективність платформи покращилася на 10 відсотків.

Що нового Snapdragon 4 Gen 5

Вбудований сигнальний процесор камери навчився записувати відео в 1080p за 60 кадрів на секунду з електронною стабілізацією зображення. Додана підтримка розумного розпізнавання облич і автоматичного балансу білого. Також процесор отримав модем 5G зі швидкістю до 2,8 Гбіт/с і функцію Dual SIM Dual Active. Вона дає змогу двом SIM-картам працювати одночасно без втрати з'єднання. Додатково реалізовано підтримку передачі звуку без втрат і аудіокодека aptX Adaptive.

