Бюджетний OnePlus Nord CE 6 отримав батарею на 8000 мАг: характеристики та ціни (фото)

Компанія OnePlus показала доступний смартфон Nord CE 6. Гаджет виділяється акумулятором величезної ємності, якісним екраном і просунутим рівнем захисту корпусу.

Пристрій спочатку дебютує на індійському ринку. Докладні технічні специфікації та ціни новинки наводить GSMArena.

Смартфон оснащений 6,78-дюймовим AMOLED-дисплеєм з роздільною здатністю 1.5K. Екран підтримує частоту оновлення 144 Гц для забезпечення плавності картинки в іграх. У режимі високої яскравості (HBM) панель здатна видавати до 1800 ніт. Під екраном розташований оптичний сканер відбитків пальців. Корпус телефону отримав максимальні сертифікати захисту від пилу і води: IP66, IP68, IP69 і IP69K. Пристрій також відповідає стандарту міцності MIL-STD-810H.

Апаратною основною виступає процесор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4. Чипсет працює в парі з 8 ГБ оперативної пам'яті стандарту LPDDR4X. Для зберігання файлів передбачено накопичувач UFS 3.1 об'ємом 128 або 256 ГБ. Головним козирем моделі стала гігантська батарея ємністю 8000 мАг. Смартфон підтримує швидку дротову зарядку на 80 Вт. Також присутня функція реверсивної зарядки потужністю 27 Вт, яка дає змогу використовувати телефон як зовнішній акумулятор для інших гаджетів.

Дизайн OnePlus Nord CE 6 Фото: OnePlus

На задній панелі встановлено подвійний блок камер. Основний сенсор OmniVision OV50D40 має роздільну здатність 50 Мп. Його доповнює монохромний датчик на 2 Мп. Фронтальна камера для селфі та відеодзвінків отримала роздільну здатність 32 Мп. З додаткових опцій телефон пропонує стереодинаміки, інфрачервоний порт для управління технікою та підтримку двох SIM-карт у мережах 5G. Новинка працює під управлінням операційної системи Android 16 з інтерфейсом OxygenOS 16 і вбудованими функціями штучного інтелекту.

Смартфон буде доступний у трьох кольорах: блакитному (Fresh Blue), білому (Lunar Pearl) і чорному (Pitch Black). Продажі стартують 8 травня. Версія на 8/128 ГБ оцінена в 320 доларів. Конфігурація на 8/256 ГБ обійдеться покупцям у 350 доларів.

