Samsung против Motorola: какой смартфон Android стоит купить в 2026 году (фото)

Компании Samsung и Motorola известны одними из лучших Android-смартфонов в разных ценовых категориях, однако сильные и слабые стороны этих устройств различаются.

Чтобы упростить выбор между Samsung и Motorola, обозреватель техники Пракхар Кханна сравнил общие характеристики этих смартфонов. Своими выводами он поделился в статье для ZDNET.

Чем лучше смартфоны Samsung

Samsung Galaxy S26

Поскольку Samsung имеет широкую экосистему продуктов, смартфон Galaxy в первую очередь подойдет для тех, кто уже пользуется техникой этого бренда. Например, телевизорами Samsung можно управлять через приложение SmartThings на смартфоне Galaxy. Хотя Motorola также производит различные продукты, они не так глубоко интегрированы с телефонами.

Samsung также известна длительной поддержкой программного обеспечения. Даже бюджетный Galaxy A37 будет получать обновления не менее шести лет, тогда как флагманы Galaxy S и Galaxy Z будут обновляться семь лет. Motorola тоже продлила срок поддержки программного обеспечения до семи лет для своих премиальных устройств, но более дешевые модели могут рассчитывать только на три года обновлений.

В чем преимущество смартфонов Motorola

Motorola Razr Fold

Motorola предлагает гораздо более широкий выбор смартфонов в среднем и нижнем ценовом сегментах. Это единственный бренд, который предлагает телефон со стилусом по цене около 500 долларов.

Кроме того, Motorola больше экспериментирует с цветом и материалами отделки. В ассортименте компании можно найти телефоны с привлекательными цветовыми комбинациями, искусственной кожей и даже с камнями Swarovski.

Благодаря кремний-углеродной технологии смартфоны Motorola также превосходят Samsung по продолжительности работы от аккумулятора. При этом Motorola Razr Fold с аккумулятором емкостью 6000 мАч весит значительно меньше, чем его прямой конкурент Google Pixel 10 Pro Fold, оснащенный батареей на 4400 мАч.

Выбор эксперта

Кханна отметил, что ценит определенные аспекты интерфейса Motorola, такие как нажатие и удержание кнопки Always on Display для проверки уведомлений, однако телефоны Samsung кажутся ему более целостными.

По мнению эксперта, Motorola лидирует в бюджетном сегменте благодаря чистому интерфейсу и широкому набору функций. Однако что касается флагманов, автор отдает предпочтение смартфонам Samsung Galaxy, в частности из-за длительной поддержки ПО, премиальной сборки и надежных камер.

