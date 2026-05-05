Samsung Galaxy против Google Pixel: какой смартфон Android лучше купить в 2026 году (фото)

Компании Samsung и Google сегодня выпускают одни из лучших смартфонов на Android, что затрудняет выбор между ними. Однако есть некоторые параметры, которые могут помочь покупателю определиться.

Смартфоны Samsung Galaxy и Google Pixel имеют свои сильные стороны. Например, Samsung предлагает более широкую экосистему продуктов, тогда как Google лидирует благодаря функциям искусственного интеллекта (ИИ). Подробнее об этом рассказал эксперт портала ZDNET Пракхар Кханна.

В чем смартфоны Samsung лучше

Смартфоны Samsung Galaxy Фото: zdnet.com

Эксперт советует смартфоны Samsung Galaxy прежде всего для тех, кто уже пользуется другими продуктами компании. Samsung выпускает ноутбуки, телевизоры, планшеты и даже бытовую технику. Соответственно телефоны Galaxy легче интегрируются с этими устройствами.

Еще одной причиной выбрать Samsung Galaxy является более мощное оборудование, чем на Google Pixel. Например, Galaxy S26 Ultra сегодня является единственным телефоном со встроенным дисплеем конфиденциальности, а его 200-мегапиксельная камера превосходит 50-мегапиксельный основной модуль Google Pixel 10 Pro XL.

Третьей причиной купить смартфон Samsung, по мнению Кханны, является интерфейс One UI. Эксперт объяснил, что ценит его за простоту использования и широкие возможности настройки.

В чем преимущества смартфонов Google

Смартфон Google Pixel Фото: zdnet.com

Как отмечает эксперт, интерфейс Google Pixel также имеет свои уникальные преимущества. Эти смартфоны работают на базе Pixel UI, который не содержит стороннего программного обеспечения, как телефоны Samsung. Кроме того, смартфоны Pixel, как правило, первыми получают новые функции Android, такие как поддержка AirDrop.

Google также предлагает более продвинутые функции ИИ. Например, Magic Cue отображает контекстную информацию в личных разговорах, а Call Screen фильтрует спам в звонках. Пользовательский интерфейс также отображает контекстную информацию, когда распознает, кому вы звоните. Некоторые из этих функций Samsung пыталась воспроизвести в своих недавних флагманах, однако они нуждаются в доработке.

Кроме того, Кханна отметил дизайн смартфонов Google Pixel. Хотя Samsung также имеет собственный визуальный стиль, автор отдает предпочтение дизайнерским решениям Google. Даже бюджетный Pixel 10a имеет больше интересных вариантов цветов, чем его прямой конкурент Galaxy A57 5G.

Выбор эксперта

В итоге Кханна заявил, что выбрал бы Samsung из-за более легкого дизайна телефонов текущего поколения и лучших камер. Эксперт отметил, что больше любит One UI за его возможности персонализации, а Privacy Display — это одна из его любимых функций на Galaxy S26 Ultra.

