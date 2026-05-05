Samsung Galaxy проти Google Pixel: який смартфон Android краще купити у 2026 році (фото)

Компанії Samsung та Google сьогодні випускають одні з найкращих смартфонів на Android, що ускладнює вибір між ними. Однак є деякі параметри, які можуть допомогти покупцеві визначитись.

Смартфони Samsung Galaxy та Google Pixel мають свої сильні сторони. Наприклад, Samsung пропонує ширшу екосистему продуктів, тоді як Google лідирує завдяки функціям штучного інтелекту (ШІ). Детальніше про це розповів експерт порталу ZDNET Пракхар Кханна.

В чому смартфони Samsung кращі

Смартфони Samsung Galaxy

Експерт радить смартфони Samsung Galaxy насамперед для тих, хто вже користується іншими продуктами компанії. Samsung випускає ноутбуки, телевізори, планшети та навіть побутову техніку. Відповідно телефонир Galaxy легше інтегруються з цими пристроями.

Ще однією причиною обрати Samsung Galaxy є потужніше обладнання, ніж на Google Pixel. Наприклад, Galaxy S26 Ultra сьогодні є єдиним телефоном із вбудованим дисплеєм конфіденційності, а його 200-мегапіксельна камера перевершує 50-мегапіксельний основний модуль Google Pixel 10 Pro XL.

Третьою причиною купити смартфон Samsung, на думку Кханни, є інтерфейс One UI. Експерт пояснив, що цінує його за простоту використання та ширші можливості налаштування.

В чому переваги смартфонів Google

Смартфон Google Pixel

Як зазначає експерт, інтерфейс Google Pixel також має свої унікальні переваги. Ці смартфони працюють на базі Pixel UI, який не містить стороннього програмного забезпечення, як телефони Samsung. Окрім того, смартфони Pixel, як правило, першими отримують нові функції Android, такі як підтримка AirDrop.

Google також пропонує більш просунуті функції ШІ. Наприклад, Magic Cue відображає контекстну інформацію в особистих розмовах, а Call Screen фільтрує спам у дзвінках. Інтерфейс користувача також відображає контекстну інформацію, коли розпізнає, кому ви телефонуєте. Деякі з цих функцій Samsung намагалася відтворити у своїх нещодавніх флагманах, однак вони потребують доопрацювання.

Окрім того, Кханна відзначив дизайн смартфонів Google Pixel. Хоча Samsung також має власний візуальний стиль, автор віддає перевагу дизайнерським рішенням Google. Навіть бюджетний Pixel 10a має більше цікавих варіантів кольорів, ніж його прямий конкурент Galaxy A57 5G.

Вибір експерта

У підсумку Кханна заявив, що обрав би Samsung через легший дизайн телефонів поточного покоління та кращі камери. Експерт зазначив, що більше любить One UI за його можливості персоналізації, а Privacy Display — це одна з його улюблених функцій на Galaxy S26 Ultra.

