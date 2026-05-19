Мощная камера и премиум-дизайн: чем порадует новый смартфон Motorola среднего класса (фото)

Компания Motorola готовится выпустить новый среднебюджетный смартфон Motorola Edge (2026), который получил ряд улучшений по сравнению с предшественником.

Рендеры Motorola Edge (2026) показывают, что телефон будет иметь флагманский вид и солидную систему камер. Соответствующие изображения обнародовал Digital Citizen со ссылкой на свои источники.

Корпус

Рендер Motorola Edge (2026)

На рендерах Motorola Edge (2026) представлен в золотистом цвете шампанского. Задняя панель имеет интересную текстуру, несколько похожую на ткань. Такое покрытие должно помочь скрыть отпечатки пальцев. В центре задней панели можно увидеть классический логотип Motorola "M",

Судя по боковым снимкам, Motorola Edge (2026) чрезвычайно тонкий. Как отмечают в издании, это устройство может стать одним из самых красивых смартфонов 2026 года.

Камера

Motorola пока не раскрывает характеристики камеры, однако объективы на рендерах производят впечатление флагманского класса, в частности благодаря размеру и компоновке. Кроме основного сенсора, смартфон, вероятно, предлагает телеобъектив и широкоугольную камеру.

Большой квадратный модуль камеры расположен в верхнем левом углу. Он включает три объектива со вспышкой и, похоже, дополнительным сенсором, спрятанным в углу. Модуль оформлен золотой металлической рамкой, которая немного приподнимает его над задней панелью.

Дисплей

Экран Motorola Edge (2026) имеет настолько тонкие рамки, что их едва можно увидеть. Рамка изготовлена из полированного металла в тон задней панели. Края выглядят плавно изогнутыми, а не острыми, что должно делать смартфон удобным в руке.

Также стоит отметить, что Motorola отошла от изогнутого дисплея в пользу плоского дизайна. Вверху по центру расположено небольшое отверстие для фронтальной камеры.

