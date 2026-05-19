Один из самых популярных смартфонов до 20 000 грн: какую модель советуют в Украине (фото)

Смартфон среднего класса Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus превосходит конкурентов по времени работы от батареи и скорости зарядки. Он также достаточно быстрый и хорошо справляется с играми.

Сейчас Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus пользуется большим спросом в Украине. Фокус собрал характеристики устройства и отзывы пользователей.

Что известно о Redmi Note 15 Pro Plus

Redmi Note 15 Pro Plus получил 6,8-дюймовый AMOLED-экран с пиковой яркостью до 3200 нит и частотой обновления 120 Гц. В нижней части дисплея есть оптический сканер отпечатков пальцев.

Цвета Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus Фото: Скриншот

Примечательно, что Redmi Note 15 Pro Plus несколько шире среднестатистических моделей. Его габариты — 163,3 × 78,3 × 8,2 мм. Задняя панель Redmi Note 15 Pro Plus покрыта искусственной кожей. Корпус также защищен от пыли и воды по стандартам IP68/IP69K.

Redmi Note 15 Pro Plus оснащен основной камерой на 200 МП с объективом 23 мм и диафрагмой f/1.7, а также сверхширокоугольной камерой на 8 МП с объективом 15 мм и диафрагмой f/2.2. Телеобъектива нет.

Відео дня

Важно

Прослужат 6-8 лет: названы смартфоны с самыми длинными сроками обновлений ПО (фото)

Телефон работает на базе чипа Snapdragon 7s Gen 4 в сочетании с имеет 8 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ хранилища. Аккумулятор имеет емкость 6500 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 100 Вт.

Устройство поставляется с HyperOS 2.0 на базе Android 15 и будет получать четыре года обновлений операционной системы.

Отзывы покупателей в Украине

Redmi Note 15 Pro Plus Фото: Stuff

Пользователи Redmi Note 15 Pro Plus прежде всего отмечают быструю зарядку, длительное время работы от аккумулятора и отличную производительность. Смартфон работает очень быстро, а также не греется во время игр и других больших нагрузок.

Среди других преимуществ Redmi Note 15 Pro Plus покупатели загадывают четкий и яркий дисплей без рамок, неплохую камеру, интересный дизайн и простоту в настройке. Смартфон поставляется с наклеенной защитной пленкой и чехлом в комплекте. Однако зарядное устройство придется купить отдельно. Также стоит учитывать, что смартфон будет удобным не для всех, поскольку имеет широкий корпус.

Цена Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus в Украине — от 18 999 грн.

Напомним, Redmi Note 15 Pro Plus продемонстрировал очень хорошие результаты во время испытания на прочность.

Фокус также сообщал, что Xiaomi готовится выпустить серию Xiaomi 17T, которая является более дешевой альтернативой флагманам.