Один з найпопулярніших смартфонів до 20 000 грн: яку модель радять в Україні (фото)

Смартфон середнього класу Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus перевершує конкурентів за часом роботи від батареї та швидкістю заряджання. Він також досить швидкий та добре справляється з іграми.

Наразі Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus користується великим попитом в Україні.

Що відомо про Redmi Note 15 Pro Plus

Redmi Note 15 Pro Plus отримав 6,8-дюймовий AMOLED-екран з піковою яскравістю до 3200 ніт та частотою оновлення 120 Гц. В нижній частині дисплея є оптичний сканер відбитків пальців.

Примітно, що Redmi Note 15 Pro Plus дещо ширший за середньостатистичні моделі. Його габарити — 163,3 × 78,3 × 8,2 мм. Задня панель Redmi Note 15 Pro Plus покрита штучною шкірою. Корпус також захищений від пилу та води за стандартами IP68/IP69K.

Redmi Note 15 Pro Plus оснащений основною камерою на 200 МП з об'єктивом 23 мм та діафрагмою f/1.7, а також надширококутною камерою на 8 МП з об'єктивом 15 мм та діафрагмою f/2.2. Телеоб'єктива немає.

Телефон працює на базі чипа Snapdragon 7s Gen 4 у поєднанні з має 8 ГБ оперативної пам'яті та 512 ГБ сховища. Акумулятор має ємність 6500 мАг та підтримує швидку зарядку потужністю 100 Вт.

Пристрій постачається з HyperOS 2.0 на базі Android 15 та отримуватиме чотири роки оновлень операційної системи.

Відгуки покупців в Україні

Користувачі Redmi Note 15 Pro Plus насамперед відзначають швидке заряджання, тривалий час роботи від акумулятора та чудову продуктивність. Смартфон працює дуже швидко, а також не гріється під час ігор та інших великих навантажень.

Серед інших переваг Redmi Note 15 Pro Plus покупці загадують чіткий та яскравий дисплей без рамок, непогану камеру, цікавий дизайн та простоту у налаштуванні. Смартфон постачається з наклеєною захисною плівкою та чохлом в комплекті. Однак зарядний пристрій доведеться купити окремо. Також варто враховувати, що смартфон буде зручним не для всіх, оскільки має широкий корпус.

Ціна Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus в Україні — від 18 999 грн.

