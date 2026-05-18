Прослужать 6-8 років: названо смартфони з найдовшими термінами оновлень ПЗ (фото)

Оновлення ПЗ гарантують не лише отримання нових функцій, але й стабільну роботу та безпеку смартфона. Однак не всі смартфони отримують однаково тривалу підтримку.

Сьогодні виробники смартфонів пропонують біль довгострокові оновлення, ніж раніше. З огляду на це, експерти порталу Tom's Guide підібрали 9 моделей, які довго отримуватимуть оновлення ОС та патчі безпеки.

Fairphone 6

Бренд Fairphone зосереджений на смартфонах, якими можна користуватися багато років. Компанія відома тривалою підтримкою програмного забезпечення, а також чудовою ремонтопридатністю своїх пристроїв.

До прикладу, Fairphone 6 отримуватиме 7 років підтримки Android, а також цілих 8 років оновлень безпеки. Смартфон дебютував у червні 2025 року, тож він "доживе" до Android 22 та отримуватиме патчі безпеки до середини 2033 року.

Ціна Fairphone 6 в Україні — від 24 000 грн.

Google Pixel 10

У 2023 році Google Pixel став першим смартфоном Android, який отримав 7 років підтримки програмного забезпечення. Торішній флагман Pixel 10 отримав аналогічний термін оновлень, тож його підтримка триватиме до 2032 року. Водночас бюджетний Pixel 10a буде підтримуватися до 2033 року, як і майбутня серія Pixel 11.

Раніше Google стверджувала, що розширена підтримка ПЗ також означає, що запасні частини будуть доступні протягом усього терміну служби телефону. Проте наразі невідомо, наскільки ця обіцянка актуальна.

Ціна Pixel 10 в Україні — від 26 590 грн.

Samsung Galaxy S26

Всі флагмани Samsung, починаючи з Galaxy S24, отримуватимуть 7 років підтримки ПЗ. Відповідно, найновіший Galaxy S26 оновлюватиметься щонайменше до 2033 року. Йдеться як про 7 основних оновлень Android, так і про виправлення безпеки.

Як зазначають експерти, Galaxy S26 може працювати на Android 23, навіть якщо програмне забезпечення не вийде до сьомої річниці смартфона. Це також стосується складаних моделей Galaxy Z Fold 7 та Z Flip 7.

Ціна Samsung Galaxy S26 в Україні — від 37 999 грн.

iPhone 17

Компанія Apple не оголошує наперед терміни підтримки ПЗ, проте iPhone, як правило, отримують повні оновлення протягом 6 або 7 років. З огляду на це, iPhone 17 буде отримувати оновлення iOS до 2031 або 2032 року.

Що стосується оновлень безпеки, Apple, як правило, випускає патчі та інші захисні оновлення навіть після того, як смартфон перестає відповідати вимогам для нових версій iOS. Наприклад, у 2026 році вийшло оновлення для iPhone 6s, випущеного майже 11 років тому.

Ціна iPhone 17 в Україні — від 36 500 грн.

Honor Magic 8 Pro

Honor Magic 8 Pro отримає 7 років підтримки підтримки програмного забезпечення, включаючи гарантовані 7 основних оновлень Android до 2032 року. Експерти наголосили, що китайські смартфони нечасто отримують такий термін підтримки, тож Magic 8 Pro вигідно виділяється на фоні конкурентів.

Ціна Honor Magic 8 Pro в Україні — від 43 000 грн.

Motorola Signature

Нещодавно випущений Motorola Signature обіцяє 7 років підтримки ПЗ, включно з патчами безпеки та основними оновленнями Android. Однак варто враховувати, що компанію Motorola часто критикують за недостатньо швидкий випуск оновлень.

Ціна Motorola Signature в Україні — від 37 700 грн.

Samsung Galaxy A57

Середньобюджений Galaxy A57 може розраховувати на 6 років офіційної підтримки програмного забезпечення. Samsung підтвердила, що смартфон отримає Android 22 та 6 календарних років оновлень безпеки. Загалом він є одним з найкращих у своєму сегменті, коли йдеться про програмну підтримку.

Ціна Samsung Galaxy A57 в Україні — від 21 599 грн.

Nothing Phone 4a Pro

Хоча Phone 4a Pro пропонує відмнінне співвідношення ціни та характеристик, він отримає лише 3 основні оновлення Android. При цьому Nothing обіцяє 6 років оновлень безпеки, що досить пристойний термін.

Ціна Nothing Phone 4a Pro в Україні — від 28 440 грн.

OnePlus 15

Смартфон OnePlus 15 отримуватиме 4 роки оновлень Android, тож у 2020 році він може розраховувати на Android 20. Після цього смартфон ще 2 роки отримуватиме патчі безпеки.

Раніше у компанії OnePlus заявили, що не бачать сенсу у тривалій повній підтримці програмного забезпечення, оскільки телефон застаріє до закінчення терміну.

Ціна OnePlus 15 в Україні — від 32 750 грн.

Чи справді смартфон може прослужити 6-8 років

Хоча підтримка програмного забезпечення є важливою, це не єдиний фактор, який впливає на довговічність смартфона. При тривалому користуванні пристроєм варто також звернути увагу на стан акумулятора.

Через 3-4 роки відбувається помітна деградація комірок. Відповідно, щоб смартфон прослужив весь належний термін, варто замінити батарею, коли помітите погіршення автономності. Це можна зробити в сервісному центрі або самостійно за онлайн-інструкцією.

