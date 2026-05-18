Прослужат 6-8 лет: названы смартфоны с самыми длинными сроками обновлений ПО (фото)

Обновления ПО гарантируют не только получение новых функций, но и стабильную работу и безопасность смартфона. Однако не все смартфоны получают одинаково длительную поддержку.

Сегодня производители смартфонов предлагают более долгосрочные обновления, чем раньше. Учитывая это, эксперты портала Tom's Guide подобрали 9 моделей, которые долго будут получать обновления ОС и патчи безопасности.

Fairphone 6

Бренд Fairphone сосредоточен на смартфонах, которыми можно пользоваться много лет. Компания известна длительной поддержкой программного обеспечения, а также превосходной ремонтопригодностью своих устройств.

К примеру, Fairphone 6 будет получать 7 лет поддержки Android, а также целых 8 лет обновлений безопасности. Смартфон дебютировал в июне 2025 года, поэтому он "доживет" до Android 22 и будет получать патчи безопасности до середины 2033 года.

Цена Fairphone 6 в Украине — от 24 000 грн.

Google Pixel 10

В 2023 году Google Pixel стал первым смартфоном Android, который получил 7 лет поддержки программного обеспечения. Прошлогодний флагман Pixel 10 получил аналогичный срок обновлений, поэтому его поддержка продлится до 2032 года. В то же время бюджетный Pixel 10a будет поддерживаться до 2033 года, как и будущая серия Pixel 11.

Ранее Google утверждала, что расширенная поддержка ПО также означает, что запасные части будут доступны в течение всего срока службы телефона. Однако пока неизвестно, насколько это обещание актуально.

Цена Pixel 10 в Украине — от 26 590 грн.

Samsung Galaxy S26

Все флагманы Samsung, начиная с Galaxy S24, будут получать 7 лет поддержки ПО. Соответственно, самый новый Galaxy S26 будет обновляться как минимум до 2033 года. Речь идет как о 7 основных обновлениях Android, так и об исправлениях безопасности.

Как отмечают эксперты, Galaxy S26 может работать на Android 23, даже если программное обеспечение не выйдет до седьмой годовщины смартфона. Это также касается складных моделей Galaxy Z Fold 7 и Z Flip 7.

Цена Samsung Galaxy S26 в Украине — от 37 999 грн.

iPhone 17

Компания Apple не объявляет наперед сроки поддержки ПО, однако iPhone, как правило, получают полные обновления в течение 6 или 7 лет. Учитывая это, iPhone 17 будет получать обновления iOS до 2031 или 2032 года.

Что касается обновлений безопасности, Apple, как правило, выпускает патчи и другие защитные обновления даже после того, как смартфон перестает соответствовать требованиям для новых версий iOS. Например, в 2026 году вышло обновление для iPhone 6s, выпущенного почти 11 лет назад.

Цена iPhone 17 в Украине — от 36 500 грн.

Honor Magic 8 Pro

Honor Magic 8 Pro получит 7 лет поддержки поддержки программного обеспечения, включая гарантированные 7 основных обновлений Android до 2032 года. Эксперты отметили, что китайские смартфоны нечасто получают такой срок поддержки, поэтому Magic 8 Pro выгодно выделяется на фоне конкурентов.

Цена Honor Magic 8 Pro в Украине — от 43 000 грн.

Motorola Signature

Недавно выпущенный Motorola Signature обещает 7 лет поддержки ПО, включая патчи безопасности и основные обновления Android. Однако стоит учитывать, что компанию Motorola часто критикуют за недостаточно быстрый выпуск обновлений.

Цена Motorola Signature в Украине — от 37 700 грн.

Samsung Galaxy A57

Среднеобюджетный Galaxy A57 может рассчитывать на 6 лет официальной поддержки программного обеспечения. Samsung подтвердила, что смартфон получит Android 22 и 6 календарных лет обновлений безопасности. В целом он является одним из лучших в своем сегменте, когда речь идет о программной поддержке.

Цена Samsung Galaxy A57 в Украине — от 21 599 грн.

Nothing Phone 4a Pro

Хотя Phone 4a Pro предлагает отличное соотношение цены и характеристик, он получит только 3 основных обновления Android. При этом Nothing обещает 6 лет обновлений безопасности, что довольно приличный срок.

Цена Nothing Phone 4a Pro в Украине — от 28 440 грн.

OnePlus 15

Смартфон OnePlus 15 будет получать 4 года обновлений Android, поэтому в 2020 году он может рассчитывать на Android 20. После этого смартфон еще 2 года будет получать патчи безопасности.

Ранее в компании OnePlus заявили, что не видят смысла в длительной полной поддержке программного обеспечения, поскольку телефон устареет до истечения срока.

Цена OnePlus 15 в Украине — от 32 750 грн.

Действительно ли смартфон может прослужить 6-8 лет

Хотя поддержка программного обеспечения является важной, это не единственный фактор, который влияет на долговечность смартфона. При длительном пользовании устройством стоит также обратить внимание на состояние аккумулятора.

Через 3-4 года происходит заметная деградация ячеек. Соответственно, чтобы смартфон прослужил весь положенный срок, стоит заменить батарею, когда заметите ухудшение автономности. Это можно сделать в сервисном центре или самостоятельно по онлайн-инструкции.

