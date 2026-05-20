Лучшие смартфоны с большим экраном: эксперт посоветовал 5 моделей на 2026 год (фото)

Большие смартфоны, как правило, предлагают более мощные аккумуляторы, а также много других флагманских функций, не связанных с диагональю дисплея.

Обозреватель техники Ричард Прайдей назвал 5 лучших смартфонов с большим экраном по результатам тестирования. О преимуществах каждой модели он рассказал в статье для Tom's Guide.

Samsung Galaxy S26 Ultra

Galaxy S26 Ultra не только предлагает яркий 6,9-дюймовый дисплей, но и превосходное время автономной работы и более тонкий корпус, чем у его iPhone 17 Pro Max. Это сочетание делает S26 Ultra отличным выбором для тех, кто ищет большой, но не тяжелый смартфон.

Во время тестирования Galaxy S26 Ultra обеспечил почти на два часа больше времени автономной работы, чем прошлогодний S25 Ultra. Он также превзошел iPhone 17 Pro Max как по частоте кадров, так и по общему баллу производительности.

Galaxy S26 Ultra также получил некоторые уникальные функции, такие как дисплей конфиденциальности, который защищает экран от посторонних глаз. Также есть новые возможности искусственного интеллекта, такие как Gemini Automated App Actions.

Характеристики Galaxy S26 Ultra:

дисплей — 6,9-дюймовый AMOLED;

процессор — Snapdragon 8 Elite Gen 5;

оперативная память — 12 ГБ/16 ГБ;

память — 256 ГБ, 512 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ;

камеры — 200 МП основная, 50 МП сверхширокоугольная, 10 МП 3x телеобъектив, 50 МП 5x телеобъектив, 12 МП фронтальная;

вес — 214 г;

время работы от батареи — 16 ч 10 мин.

iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro Max может похвастаться алюминиевой рамкой со стеклянной внутренней частью, а также большим островом камеры, занимающим верхнюю треть телефона. Сейчас это лучший большой iPhone, который предлагает Apple.

Во время тестирования iPhone 17 Pro Max продемонстрировал отличные показатели производительности и времени автономной работы благодаря большему аккумулятору, быстрой зарядке и новому чипсету A19 Pro. Смартфон также получил чувствительные улучшения камеры по сравнению с предшественником.

Характеристики iPhone 17 Pro Max:

дисплей — 6,9-дюймовый OLED;

процессор — A19 Pro;

оперативная память — 12 ГБ;

память — 256 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ, 2 ТБ;

камеры — 48 МП широкоугольная, 48 МП сверхширокоугольная, 48 МП телеобъектив с 4-кратным увеличенным объективом, 18 МП фронтальная;

вес — 233 г;

время работы от батареи — 17 ч 54 мин.

OnePlus 15

OnePlus 15 предлагает лучшее соотношение цены и качества среди смартфонов с большими дисплеем. Он стоит дешевле, чем аналогичные модели от Samsung или Google, но не менее мощный благодаря чипсету Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Одним из его основных преимуществ является время автономной работы. Благодаря настройкам энергоэффективности и аккумулятору на 7300 мАч OnePlus 15 проработал более 24 часов во время испытания. В то же время камеры и дисплей могли бы быть лучше.

Характеристики OnePlus 15:

дисплей — 6,78-дюймовый OLED;

процессор — Snapdragon 8 Elite Gen 5;

оперативная память — 12 ГБ, 16 ГБ;

память — 256 ГБ, 512 ГБ;

камеры — 50 МП основная, 50 МП сверхширокоугольная, 50 МП телеобъектив с 3-кратным увеличенным объективом, 32 МП фронтальная;

вес — 210 г;

время работы от батареи — 25 ч 13 мин.

Google Pixel 10 Pro XL

Pixel 10 Pro XL отличается усовершенствованными камерами. Хотя аппаратное обеспечение осталось неизменным, обработка данных от Google позволяет ему конкурировать с лучшими технологиями Samsung и Apple, а новый режим 100-кратного масштабирования Pro Res открывает новые возможности для съемки.

Дисплей Pixel 10 Pro XL является одним из самых ярких на рынке. Однако процессор чип Google Tensor G5 все еще недостаточно мощный для флагманского телефона, а некоторые анонсированные функции искусственного интеллекта до сих пор не появились.

Характеристики Pixel 10 Pro XL:

дисплей — 6,8-дюймовый OLED;

процессор — Tensor G5;

оперативная память — 16 ГБ;

память — 256 ГБ, 512 ГБ, 512 ГБ, 1 ТБ;

камеры — 50 МП (f/1.68) основная, 48 МП (f/1.7) сверхширокоугольная, 48 МП (f/2.8) с 5-кратным оптическим зумом, 42 МП фронтальная (f/2.2);

вес — 232 г;

время работы от батареи — 14 ч 20 мин.

Motorola Razr Fold

Motorola Razr Fold получил самый большой дисплей из всех вышеупомянутых смартфонов. Кроме того, он демонстрирует превосходную многозадачность. В ходе тестов он работал быстро и плавно даже при запуске четырех программ одновременно.

Во время тестирования батареи Motorola Razr Fold выдержал 14 часов 44 минуты без подзарядки. В то же время эксперт предупредил, что между основным и внешним дисплеями Razr Fold могут быть сбои, а функции искусственного интеллекта уступают тому, что предлагают Samsung и Google.

Характеристики Motorola Razr Fold:

дисплеи — 8,1-дюймовый pOLED, 6,6-дюймовый pOLED;

процессор — Snapdragon 8 Gen 5;

оперативная память — 16 ГБ;

память — 512 ГБ;

камеры — 50 МП основная (f/1.6), 50 МП сверхширокоугольная (f/2), 50 МП 3x телеобъектив (f/2.4) / 32 МП основная фронтальная (f/2.4), 20 МП фронтальная с внешним экраном (f/2.4);

время работы от батареи — 14 ч 44 мин.

