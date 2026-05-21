Батарея ємністю 10 080 мАг та великий дисплей: новий смартфон Honor розсекретили в мережі (фото)

Компанія Honor готується випустити новий флагманський смартфон Win Turbo, оснащений потужним акумулятором.

Смартфон Honor Win Turbo буде представлений у Китаї 29 травня. Про це Honor повідомила у своєму блозі на Weibo.

Honor Win Turbo Фото: Honor

Компанія оприлюднила зображення, яке дає перше уявлення про майбутній Honor Win Turbo. На фото смартфон представлений у чорному та білому кольорах. На заданій панелі розташований прямокутний модуль камери, що простягається по всій ширині корпусу.

Важливо

OPPO проти Honor: експерт порівняв найкращі смартфони брендів, хто переможець (фото)

Авторитетний інсайдер Digital Chat Station також розкрив ключові характеристики Win Turbo. За його даними, телефон пропонуватиме схожі параметри з Honor Power2. Судячи з оприлюднених рендерів, окрім чорного та білого, також буде доступний блакитний варіант.

Відео дня

Очікується, що Win Turbo отримає LTPS-дисплей з роздільною здатністю 1,5K, металеву рамку та акумулятор ємністю 10 080 мАг. На відміну від інших телефонів серії Win, ця модель може не мати вбудованого вентилятора.

Honor Win Turbo Фото: Digital Chat Station

Нагадаємо, Honor готує потужний смартфон Honor Power 3 з акумулятором ємністю 12 000 мАг.

Фокус також повідомляв, що експерт випробував смартфон Honor Magic8 Pro на витривалість.