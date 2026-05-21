Батарея ємністю 10 080 мАг та великий дисплей: новий смартфон Honor розсекретили в мережі (фото)

Смартфон Honor Win
Honor Win (фото ілюстративне) | Фото: cnet.com

Компанія Honor готується випустити новий флагманський смартфон Win Turbo, оснащений потужним акумулятором.

Смартфон Honor Win Turbo буде представлений у Китаї 29 травня. Про це Honor повідомила у своєму блозі на Weibo.

Смартфон Honor Win Turbo
Honor Win Turbo
Фото: Honor

Компанія оприлюднила зображення, яке дає перше уявлення про майбутній Honor Win Turbo. На фото смартфон представлений у чорному та білому кольорах. На заданій панелі розташований прямокутний модуль камери, що простягається по всій ширині корпусу.

Авторитетний інсайдер Digital Chat Station також розкрив ключові характеристики Win Turbo. За його даними, телефон пропонуватиме схожі параметри з Honor Power2. Судячи з оприлюднених рендерів, окрім чорного та білого, також буде доступний блакитний варіант.

Очікується, що Win Turbo отримає LTPS-дисплей з роздільною здатністю 1,5K, металеву рамку та акумулятор ємністю 10 080 мАг. На відміну від інших телефонів серії Win, ця модель може не мати вбудованого вентилятора.

Кольори Honor Win Turbo
Honor Win Turbo
Фото: Digital Chat Station

Нагадаємо, Honor готує потужний смартфон Honor Power 3 з акумулятором ємністю 12 000 мАг.

Фокус також повідомляв, що експерт випробував смартфон Honor Magic8 Pro на витривалість.