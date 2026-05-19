Дуже потужна батарея на 12 000 мАг: скільки коштуватиме новий смартфон Honor

Інсайдери злили в мережу ключові характеристики Honor Power 3.

Згідно з повідомленнями інсайдерів, Honor готує наступника Honor Power 2 — потужний смартфон Honor Power 3. Розкрито ключові характеристики пристрою, який повинен мати акумулятор на 12 000 мАг, пише Gizmochina.

Джерела повідомляють, що компанія Honor зараз працює над парою нових смартфонів. Очікується, що серія Magic 9 буде представлена в жовтні 2026 року, а потім до кінця року буде представлено продуктивні телефони серії Win 2.

Також повідомляється, що компанія розробляє Honor Power 3 як наступника Honor Power 2, який дебютував з батареєю ємністю 10 080 мАг раніше цього року.

Очікується, що Honor Power 3, ймовірно, буде представлений на початку 2027 року. Задовго до очікуваного релізу інсайдери злили в мережу ключові характеристики смартфона.

Згідно з повідомленнями інсайдерів, Honor Power 3 може бути оснащений чипсетом MediaTek Dimensity 8600 наступного покоління і, можливо, буде орієнтований на середній ціновий сегмент з акцентом на час автономної роботи і продуктивність.

Інсайдери стверджують, що ранній прототип телефону оснащений 6,8-дюймовим LTPS-екраном з роздільною здатністю 1,5K. Однією з головних особливостей Honor Power 3 є ємність акумулятора, яка може становити від 11 000 до 12 000 мАг.

Раніше те саме джерело стверджувало, що процесор MediaTek Dimensity 8600 буде використовуватися в телефонах Vivo, Oppo і їхніх суббрендів. Крім Honor Power 3, очікується, що цей чипсет буде в таких пристроях, як Redmi Turbo 6 і Poco X9 Pro.

