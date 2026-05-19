Батарея на 7000 мАг і камера 200 Мп: потужний смартфон Oppo наближається до виходу (фото)

Компанія Oppo за тиждень до релізу представила зображення смартфонів Oppo Reno 16 і Oppo Reno 16 Pro та варіанти їхніх кольорів. Також відомі технічні характеристики пристроїв.

25 травня відбудеться офіційний старт продажів смартфонів Oppo Reno 16 і Oppo Reno 16 Pro. За тиждень до запуску обидва пристрої доступні для попереднього замовлення в онлайн-магазині Oppo. Виробник представив офіційні зображення, варіанти забарвлень і конфігурації обох смартфонів, пише Gizmochina.

Oppo Reno 16 і Oppo Reno 16 Pro: колір і конфігурація

Oppo Reno 16 Galaxy Purple Фото: Oppo

Смартфон Oppo Reno 16 буде доступний у трьох кольорах: Heartbeat Star, Galaxy Purple і Midnight Black.

Oppo Reno 16 Heartbeat Star Фото: Oppo

Пристрій матиме 5 конфігурацій:

12 ГБ оперативної пам'яті + 256 ГБ вбудованої пам'яті;

12 ГБ оперативної пам'яті + 512 ГБ вбудованої пам'яті;

16 ГБ оперативної пам'яті + 256 ГБ вбудованої пам'яті;

16 ГБ оперативної пам'яті + 512 ГБ вбудованої пам'яті;

16 ГБ оперативної пам'яті + 1 ТБ вбудованої пам'яті.

Oppo Reno 16 Midnight Black Фото: Oppo

Смартфон Oppo Reno 16 Pro буде доступний у трьох кольорах: Heartbeat Star, Dream Blue і Midnight Black.

Oppo Reno 16 Pro Heartbeat Star Фото: Oppo

Пристрій матиме 3 конфігурації:

12 ГБ оперативної пам'яті + 256 ГБ вбудованої пам'яті;

12 ГБ оперативної пам'яті + 512 ГБ вбудованої пам'яті;

16 ГБ оперативної пам'яті + 512 ГБ вбудованої пам'яті.

Oppo Reno 16 Pro Dream Blue Фото: Oppo

Oppo Reno 16 і Oppo Reno 16 Pro: технічні характеристики

Згідно з інформацією інсайдерів, у серії Reno 16 буде два різних екрани. Очікується, що Oppo Reno 16 матиме 6,32-дюймовий OLED-екран з роздільною здатністю 1,5K. Oppo Reno 16 Pro, як передбачається, матиме 6,78-дюймовий OLED-екран з тією ж роздільною здатністю, а також технологією LTPO для адаптивної частоти оновлення.

Oppo Reno 16 Pro Midnight Black Фото: Oppo

З чуток, Oppo Reno 16 буде оснащений процесором MediaTek 8550 і батареєю на 6700 мАг. Oppo Reno 16 Pro має працювати з чипсетом MediaTek Dimensity 9500s і потужнішою батареєю на 7000 мАг.

Обидва телефони, як очікується, можна буде заряджати за допомогою дротової зарядки потужністю 80 Вт. Водночас Oppo Reno 16 Pro може отримати і бездротову зарядку потужністю 50 Вт.

За інформацією інсайдерів, Oppo може оснастити смартфони Reno 16 потрійною основною камерою:

головна камера на 200 Мп;

50-мегапіксельна надширококутна камера;

50-мегапіксельний перископічний телеоб'єктив для зум-зйомки.

