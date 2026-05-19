Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Діджитал

Новий додаток допоможе захистити MacBook від пустощів кішки (відео)

Cats Lock — новий додаток для MacBook
Новий додаток для MacBook блокує клавіатуру, коли ваша кішка ходить по ній | Фото: скриншот

Ймовірно, тепер можна не переживати, якщо ваш домашній улюбленець вирішить внести хаос, коли випадково пробіжиться по клавіатурі ноутбука Apple.

В App Store з'явився новий додаток — Cats Lock. Він блокує клавіатуру, коли ваша кішка ходить по ній. Коштує він лише 3 долари, пише Engadget.

Додаток Cats Lock для MacBook вартістю всього 3 долари, що з'явився в App Store, покликаний розв'язати дуже специфічну, але дуже поширену проблему: випадкові натискання клавіш кішками, які ходять клавіатурою ноутбука і сидять на ній.

Cats Lock пропонує спосіб швидко заблокувати клавіатуру одним клацанням з рядка меню або за допомогою комбінації клавіш, щоб заблокувати будь-який набір тексту, коли існує ризик вторгнення кішки. У ньому навіть є звукові сигнали на вибір, наприклад, той, який попередить вас, коли кішка наступила на клавіатуру, і можливість записати свій власний звук.

Відео дня
новий додаток Cats Lock для MacBook
Додаток Cats Lock пропонує спосіб швидко заблокувати клавіатуру одним клацанням із рядка меню або за допомогою поєднання клавіш
Фото: Apple

У прихованому режимі застосунок Cats Lock працюватиме без будь-яких візуальних з'яв на екрані або звуків, тому він не заважатиме вам дивитися відео, читати або проводити наради в онлайн.

Якщо екран переходить у сплячий режим, клавіатура автоматично розблокується. Застосунок Cats Lock створений незалежним розробником Тоддом Александром і сумісний з пристроями під управлінням macOS 14.0 (Sonoma) і пізніших версій.

Нагадуємо про альтернативу MacBook Neo. Новий дешевший ноутбук на Windows розсекречено до виходу.

Також Фокус писав про те, чим здивують нові смартфони iPhone Ultra і iPhone 18 у 2026 році. За інформацією інсайдерів, Apple планує представити свій перший складаний смартфон. При цьому експерти розповіли, скільки коштуватиме нова лінійка iPhone і яких змін варто очікувати.