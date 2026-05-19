Новий додаток допоможе захистити MacBook від пустощів кішки (відео)

Ймовірно, тепер можна не переживати, якщо ваш домашній улюбленець вирішить внести хаос, коли випадково пробіжиться по клавіатурі ноутбука Apple.

В App Store з'явився новий додаток — Cats Lock. Він блокує клавіатуру, коли ваша кішка ходить по ній. Коштує він лише 3 долари, пише Engadget.

Додаток Cats Lock для MacBook вартістю всього 3 долари, що з'явився в App Store, покликаний розв'язати дуже специфічну, але дуже поширену проблему: випадкові натискання клавіш кішками, які ходять клавіатурою ноутбука і сидять на ній.

Cats Lock пропонує спосіб швидко заблокувати клавіатуру одним клацанням з рядка меню або за допомогою комбінації клавіш, щоб заблокувати будь-який набір тексту, коли існує ризик вторгнення кішки. У ньому навіть є звукові сигнали на вибір, наприклад, той, який попередить вас, коли кішка наступила на клавіатуру, і можливість записати свій власний звук.

Фото: Apple

У прихованому режимі застосунок Cats Lock працюватиме без будь-яких візуальних з'яв на екрані або звуків, тому він не заважатиме вам дивитися відео, читати або проводити наради в онлайн.

Якщо екран переходить у сплячий режим, клавіатура автоматично розблокується. Застосунок Cats Lock створений незалежним розробником Тоддом Александром і сумісний з пристроями під управлінням macOS 14.0 (Sonoma) і пізніших версій.

