Новое приложение поможет защитить MacBook от озорства кошки (видео)

Вероятно, теперь можно не переживать, если ваш домашний любимец решит внести хаос, когда случайно пробежится по клавиатуре ноутбука Apple.

В App Store появилось новое приложение — Cats Lock. Оно блокирует клавиатуру, когда ваша кошка ходит по ней. Стоит оно всего 3 доллара, пишет Engadget.

Приложение Cats Lock для MacBook стоимостью всего 3 доллара, появившееся в App Store, призвано решить очень специфическую, но очень распространенную проблему: случайные нажатия клавиш кошками, которые ходят по клавиатуре ноутбука и сидят на ней.

Cats Lock предлагает способ быстро заблокировать клавиатуру одним щелчком из строки меню или с помощью сочетания клавиш, чтобы заблокировать любой набор текста, когда существует риск вторжения кошки. В нем даже есть звуковые сигналы на выбор, например, тот, который предупредит вас, когда кошка наступила на клавиатуру, и возможность записать свой собственный звук.

Фото: Apple

В скрытом режиме приложение Cats Lock будет работать без каких-либо визуальных появлений на экране или звуков, поэтому оно не будет мешать вам смотреть видео, читать или проводить совещания в онлайн.

Если экран переходит в спящий режим, клавиатура автоматически разблокируется. Приложение Cats Lock создано независимым разработчиком Тоддом Александром и совместимо с устройствами под управлением macOS 14.0 (Sonoma) и более поздних версий.

