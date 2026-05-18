Альтернатива MacBook Neo: новый более дешевый ноутбук на Windows рассекречен до выхода (фото)

Компания Chuwi готовится выпустить первый ноутбук на базе Intel Wildcat Lake, который составит конкуренцию бюджетному MacBook Neo от Apple.

Chuwi UniBook будет стоить от 449 долларов, тогда как стартовая цена MacBook Neo составляет 599 долларов. Об этом пишет Notebookcheck со ссылкой на неофициальный пресс-релиз компании.

Сообщается, что UniBook работает на базе Intel Core 3 304 — базовой модели линейки Wildcat Lake с 5-ядерным процессором и 1-ядерным встроенным графическим процессором Xe3. Ноутбук получил 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и твердотельный накопитель PCIe 3.0. на 256 ГБ.

Chuwi UniBook

Chuwi UniBook оснащен 14-дюймовым дисплеем с разрешением 1920x1200 пикселей и 100% охватом sRGB. Частота обновления не упоминается, однако в издании предполагают, что этот показатель составляет 60 Гц.

Что касается портов, Chuwi UniBook предлагает два USB-C, три USB-A, слот для SD-карты, один HDMI и один RJ45 Ethernet. Для беспроводного подключения ноутбук оснащен WiFi 6 и Bluetooth 5.2. Также известно об аккумуляторе емкостью 53,38 Вт-ч.

Chuwi отмечает, что UniBook будет иметь шарнир, открывающийся на 180°. На единственном официальном фото ноутбук представлен в сером цвете. Поставляться данная модель будет с установленной ОС Windows 11 Pro.

Chuwi UniBook против MacBook Neo

Хотя Chuwi не раскрыла полные характеристики UniBook, обнародованные данные уже позволяют сравнить его с MacBook Neo.

Судя по всему Chuwi UniBook уступает MacBook Neo по качеству дисплея. В то же время UniBook предлагает больше портов и более емкий аккумулятор. Окончательные выводы можно будет сделать после официального анонса.

