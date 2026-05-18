Альтернатива MacBook Neo: новий дешевший ноутбук на Windows розсекречений до виходу (фото)

Компанія Chuwi готується випустити перший ноутбук на базі Intel Wildcat Lake, який складе конкуренцію бюджетному MacBook Neo від Apple.

Chuwi UniBook коштуватиме від 449 доларів, тоді як стартова ціна MacBook Neo складає 599 доларів. Про це пише Notebookcheck з посиланням на неофіційний пресреліз компанії.

Повідомляється, що UniBook працює на базі Intel Core 3 304 — базової моделі лінійки Wildcat Lake з 5-ядерним процесором та 1-ядерним вбудованим графічним процесором Xe3. Ноутбук отримав 8 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X та твердотільний накопичувач PCIe 3.0. на 256 ГБ.

Chuwi UniBook Фото: CHUWI

Chuwi UniBook оснащений 14-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю 1920x1200 пікселів та 100% охопленням sRGB. Частота оновлення не згадується, однак у виданні припускають, що цей показник становить 60 Гц.

Що стосується портів, Chuwi UniBook пропонує два USB-C, три USB-A, слот для SD-карти, один HDMI та один RJ45 Ethernet. Для бездротового підключення ноутбук оснащений WiFi 6 та Bluetooth 5.2. Також відомо про акумулятор ємністю 53,38 Вт·год.

Chuwi зазначає, що UniBook матиме шарнір, що відкривається на 180°. На єдиному офіційному фото ноутбук представлений у сірому кольорі. Постачатиметься дана модель з встановленою ОС Windows 11 Pro.

Chuwi UniBook проти MacBook Neo

Хоча Chuwi не розкрила повні характеристики UniBook, оприлюднені дані вже дозволяють порівняти його з MacBook Neo.

Судячи з усього Chuwi UniBook поступається MacBook Neo за якістю дисплея. Водночас UniBook пропонує більше портів та більш ємний акумулятор. Остаточні висновки можна буде зробити після офіційного анонсу.

